Phil Spencer | orgogliosi di Rare e Sea of Thieves Per Crackdown 3 abbiamo un piano

Secondo Phil Spencer le console tradizionali continueranno a vivere ma il futuro è il cloud : Il cloud gaming è veramente il futuro dei videogiochi? Sì, Secondo Phil Spencer. Il boss di Xbox è da tempo un sostenitore di questa interessante tecnologia, spinta molto nel periodo di debutto di Xbox One, quando la visione di Microsoft era focalizzata su "un sistema sempre connesso, sempre online".Spencer continua a sostenere il cloud e a ritenerlo il futuro dei videogiochi, ma Secondo il dirigente le console tradizionali avranno ancora la ...

Fortnite : Phil Spencer vuole il cross-play tra PS4 e Xbox One : Fortnite supporterà il cross-play tra PS4 e PC e la nuova versione mobile, mentre la versione Xbox One altresì permetterà di giocare con i giocatori PC e mobile, ma quel che manca è un cross play tra PS4 e Xbox One.Come riporta Gamespot, i giocatori richiedono a gran voce un cross-play tra PS4 e Xbox One ma come sappiamo questa cosa non si è mai avuta in passato per nessun gioco. Il capo di Xbox Phil Spencer e lo sviluppatore Epic Games hanno ...

Phil Spencer a difesa dei giochi con grafica stilizzata : Microsoft ha fatto della retrocompatibilità, in questa generazione videoludica, un suo vero e proprio cavallo di battaglia, fa notare Gamingbolt.Sono stati infatti pionieri della retro-compatibilità tra versioni fisiche e digitali di giochi appartenenti a generazioni diverse tra di loro, oltre ai giochi per Xbox 360 sono infatti compatibili con One anche quelli per la Xbox originale.A questo proposito Phil Spencer ha recentemente confermato ...

Phil Spencer racconta la disastrosa situazione in cui versava il settore Xbox di Microsoft : Gli errore fatti con il lancio di Xbox One sono evidenti ed hanno causato una grossa perdita per Microsoft, la quale probabilmente non riuscirà mai a riprendersi del tutto per questa generazione di console. La colpa di tali errori spesso ricade su Don Mattrick, l’ex dirigente di Redmond, che all’epoca prese delle decisioni discutibili come vendere Xbox One ad un prezzo elevato e maggiore rispetto a PlayStation 4 a causa del kinect ...

Phil Spencer : Xbox One X è un nuovo inizio per Microsoft : In occasione del DICE Summit 2018 di Las Vegas, Phil Spencer ha definito il lancio della Xbox One X come un nuovo inizio per Microsoft, dopo i problemi riscontrati con la prima Xbox One. Xbox One X? Un nuovo inizio per Phil Spencer Phil Spencer ha dunque affermato quanto segue: Dopo il lancio problematico di Xbox One, avevamo bisogno di un nuovo inizio. La nostra preoccupazione più grande, è stata quella di aver perso ...

Phil Spencer auspica per il futuro una maggiore inclusività dei videogiochi e la fine dei comportamenti scorretti degli utenti : Come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri, Phil Spencer ha aperto con un lungo intervento il DICE Summit 2018 di Las Vegas, parlando di numerosi temi che riguardano l'industria e concentrandosi nell'auspicare una maggiore inclusività per il futuro. Come riporta Polygon, il capo della divisione Xbox ha inoltre condannato i comportamenti dannosi di alcuni utenti, a causa dei quali molto spesso le donne e le minoranze non si sentono ...

Phil Spencer di Microsoft aprirà il DICE Summit 2018 : È solo questione di ore per l'apertura ufficiale del DICE Summit 2018, la manifestazione di Las Vegas nel cui ambito si terranno numerose conferenze con la partecipazione dei più important nomi dell'industria. Ad aprire la due giorni del Summit sarà Phil Spencer, Vice Presidente Esecutivo della divisione gaming di Microsoft, e responsabile di tutto il brand Xbox.Come riporta Gaming Bolt surante la sua conferenza d'apertura, messa in programma ...

Phil Spencer nomina uno dei pezzi grossi di Minecraft come supervisore dei Microsoft Studios : Mentre Phil Spencer promette dei cambiamenti positivi all'E3 2018, il capo della divisione gaming di Microsoft si trova alle prese con dei cambiamenti all'interno dell'organigramma della divisione stessa.Matt Booty, pezzo grosso di Minecraft che ha sostanzialmente gestito il brand sotto l'ala di Microsoft, andrà a ricoprire il ruolo di corporate vice president of Microsoft Studios. Il ruolo di Booty è chiaro: ricoprirà quella che era la ...