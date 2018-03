Pentathlon | Coppa del Mondo Los Angeles 2028 | i favoriti della gara L’Italia punta su

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : la vittoria nella staffetta mista impreziosisce le prestazioni degli azzurri in Egitto : La prima tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno, conclusasi ieri in Egitto, ha consegnato una stupenda vittoria all’Italia nella staffetta mista, con la coppia Gianluca Micozzi – Gloria Tocchi formatasi soltanto alla vigilia della gara a causa dell’infortunio occorso a Pier Paolo Petroni nella prova di equitazione della finale individuale maschile. Nel corso della staffetta l’Italia ha condotto ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : ITALIA DA CAPOGIRO! Gloria Tocchi e Gianluca Micozzi festeggiano nella staffetta mista a coppie! : Garrisce il tricolore, risuona l’inno di Mameli a Il Cairo, in Egitto, nella staffetta mista della prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Pentathlon moderno: Gloria Tocchi e Gianluca Micozzi dominano l’intera giornata e portano a casa una splendida vittoria con un totale di 1425 punti, davanti alla Francia di Elodie Clouvel e Valentin Belaud, ferma a 1407, ed al Kazakistan di Elena Potapenko e Vladislav Sukharev, a quota 1404. ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : tra gli uomini doppietta francese. Vince Christopher Patte - gli azzurri crollano nel finale : Non sorride all’Italia la finale maschile della prima tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: doppietta francese con Christopher Patte (1446 punti) che va a precedere Valentin Belaud (1437). Terzo il kazako Pavel Ilyashenko, a quota 1428. Dopo un inizio sfolgorante, si spengono gli italiani: Matteo Cicinelli viene eliminato nell’equitazione e chiude 30° a 1109, mentre Pier Paolo Petroni non prende il via nel laser run ed è ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : tra le donne vince la francese Elodie Clouvel. Decima Gloria Tocchi : Parla francese la finale femminile della prima tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: a Il Cairo, in Egitto, trionfa la transalpina Elodie Clouvel con 1339 punti, davanti alla magiara Tamara Alekszejev con 1327 ed alla turca Ilke Ozyuksel con 1325. Così le 4 azzurre: Decima Gloria Tocchi con 1296, undicesima Claudia Cesarini con 1292, 26a Irene Prampolini con 1238, 29a Aurora Tognetti con 1193. La gara inizia con la prova di nuoto: ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : nelle qualificazioni maschili soltanto due azzurri passano in finale : Nella prima tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, si sono svolte le qualificazioni maschili: al contrario di quanto accaduto ieri con le donne, passate tutte alla finale di domani, oggi soltanto due azzurri hanno superato lo scoglio. Rivedremo sabato 3 Matteo Cicinelli e Pier Paolo Petroni, mentre sono stati eliminati Gianluca Micozzi e Lorenzo Michele. Nel gruppo A Pier Paolo Petroni è ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : le quattro azzurre superano le qualificazioni! : Parte con il piede giusto la Coppa del Mondo 2018 di Pentathlon per l’Italia: a Il Cairo, in Egitto, oggi erano in programma le qualificazioni femminili, con quattro azzurre impegnate, ovvero Gloria Tocchi, Irene Prampolini, Aurora Tognetti e Claudia Cesarini. Tutte e quattro hanno superato lo scoglio e sono entrate tra le 36 finaliste, che venerdì si contenderanno la vittoria. Nel gruppo A Irene Prampolini ha ottenuto il 12° tempo nel ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : i convocati dell’Italia per la seconda tappa : Dal 26 al 30 marzo si terrà la seconda tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America. Il DT Claudio Rossetto ha convocato otto atleti, cambiando completamente la formazione azzurra rispetto a quella schierata a partire da oggi in Egitto nel primo impegno stagionale. Per la gara maschile sono stati chiamati Nicola Benedetti (Avia Pervia), Daniele Colasanti (Eretum), Riccardo De Luca (Carabinieri) ...

Pentathlon - al via la Coppa del Mondo 2018 : favoriti e speranze degli azzurri in gara : Con la prima tappa di Coppa del Mondo de Il Cairo, in Egitto, prende ufficialmente il via il 2018 del Pentathlon moderno: andiamo a scoprire chi saranno i protagonisti della nuova annata e quali speranza potranno nutrire gli azzurri in gara. Partiamo dalle donne: la russa Gulnaz Gubaydullina ha raccolto diversi podi nel 2017 prima di trovare il bersaglio grosso vincendo i Mondiali proprio in Egitto, ma non va dimenticata la bielorussa Anastasiya ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La stagione 2018 del Pentathlon ricomincia da Il Cairo: si disputerà intatti in Egitto la prima tappa di Coppa del Mondo, dal 28 febbraio al 4 marzo. Tre le gare in programma: oltre alle finali, maschile e femminile, si terrà anche la staffetta mista. Tra gli uomini l’Italia schiererà Matteo Cicinelli, Lorenzo Michele, Gianluca Micozzi e Pier Paolo Petroni, mentre tra le donne al via per il nostro Paese ci saranno Claudia Cesarini, Irene ...