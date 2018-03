Pensioni - Salvini : riforma Fornero da abolire - chi mi dà una mano? Le novità Video : Abolizione della riforma Pensioni Fornero [Video] ma anche reddito di cittadinanza. Il leader della Lega Matteo Salvini accorcia sempre di più le distanze dal Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. Sono sempre di più i punti programmatici in comune tra i pentastellati e il Carroccio che vengono evidenziati verso la formazione del nuovo governo su cui diverse ancora sono le ipotesi in ballo e nulla è dato per certo. Fino a questo momento, ...

Pensioni : c’è intesa tra Salvini e Di Maio - novità in arrivo col nuovo governo Video : C’è sempre più sintonia tra la Lega e il Movimento 5 stelle che, dopo aver condotto oggi in porto l’elezione dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ora guardano con interesse alla formazione del nuovo governo [Video]mettendo al centro del confronto politico i programmi e sottolineando i possibili punti d’intesa a partire dalla riforma #Pensioni e dalla riduzione della pressione fiscale. Subito dopo l’elezione di ...

Riforma Pensioni : Bossi critica Salvini e Di Maio su abolizione Fornero Video : Le ultime novita' sulla Riforma delle #pensioni al 22 marzo 2018 arrivano dalle dure critiche mosse da Umberto Bossi, il ‘Senatur’ della Lega, ai leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e della Lega, Matteo Salvini. Per Bossi i due sarebbero uguali e con le ‘mani bucate’. Vediamo nel dettaglio le dichiarazioni rilasciate ai cronisti dinanzi a Palazzo Madama, parole che sicuramente non cadranno nel vuoto e con buona probabilita' daranno ...

Riforma Pensioni : Bossi critica Salvini e Di Maio su abolizione Fornero : Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni al 22 marzo 2018 arrivano dalle dure critiche mosse da Umberto Bossi, il ‘Senatur’ della Lega, ai leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e della Lega, Matteo Salvini. Per Bossi i due sarebbero uguali e con le ‘mani bucate’. Vediamo nel dettaglio le dichiarazioni rilasciate ai cronisti dinanzi a Palazzo Madama, parole che sicuramente non cadranno nel vuoto e con buona probabilità daranno adito ...

Pensioni - Draghi contro Salvini : la Fornero non si tocca : Certo è che lo scontro di punti di vista riporta all'eterno conflitto tra la supremazia dell'economia , e dunque del rispetto dell'equilibrio economico, e quella della politica. Il destino dei ...

Altolà di Draghi a Di Maio-Salvini Pensioni - un danno abolire la Fornero : Un doppio Altolà sulle Pensioni a M5S e Lega. Dopo che ieri il Fondo Monetario Internazionale ha fatto sapere che in Italia nonostante le varie riforme varate a partire dagli anni '90, legge Fornero compresa, la spesa Pensionistica italiana resta elevata ("nel 2045 raggiungerà il 20,3% del Pil", stima più alta del 16% previsto dal Tesoro), anche la Banca Centrale Europea Segui su affaritaliani.it

Pensioni - Salvini : abrogazione Fornero - la via è chiara - le novità Video : Consapevole delle diverse difficolta' che dovra' incontrare nel corso del suo cammino [Video]verso Palazzo Chigi, anche se sembra difficile che possa essere davvero lui ad andarci come spera, il leader della Lega Matteo Salvini non perde occasione per parlare della riforma #Pensioni, uno dei punti centrali della campagna elettorale e anche nel dopo elezioni. Il superamento della legge Fornero è uno dei temi che sta accompagnando il confronto tra ...

Pensioni 2018 - Salvini e Di Maio : si va verso possibile intesa di Governo? Video : Si continua a parlare di #Pensioni 2018. Sui social ci si interroga sulle misure che potrebbero essere le migliori, tra quota 100 e 41 [Video], alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale e confidando si arrivi ad un accordo. I cittadini confidano sui social, soprattutto quelli che hanno dato un voto di protesta, patteggiando per un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma al momento attuale vi è solo una gran confusione. Molte ...

Pensioni 2018 - Salvini e Di Maio : si va verso possibile intesa di Governo? : Si continua a parlare di Pensioni 2018. Sui social ci si interroga sulle misure che potrebbero essere le migliori, tra quota 100 e 41, alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale e confidando si arrivi ad un accordo. I cittadini confidano sui social, soprattutto quelli che hanno dato un voto di protesta, patteggiando per un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma al momento attuale vi è solo una gran confusione. Molte telefonate tra ...

Pensioni - Salvini : con M5s idee in comune - accordo possibile - le novità Video : In ragione di un programma simile sulla riforma #Pensioni e di proposte uguali pure sulla giustizia e sull’Europa, sembrano avvicinarsi sempre di più, nelle ultime ore, le posizioni tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio impegnati a dialogare per la formazione del nuovo governo anche se prima di dovra' procedere con l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Il no alla legge Fornero, la #Quota 41 per i ...

Pensioni - stop Fornero? Calenda : Salvini e Di Maio governino - le novità Video : Riforma #Pensioni, fisco, euro, reddito di cittadinanza: il Partito democratico incalza il Movimento 5 stelle e la Lega. Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che dopo la sconfitta elettorale dei dem alle politiche del 4 marzo ha preso con tanto di festa mediatica la tessera del partito di Matteo Renzi oggi affidato al segretario reggente Maurizio Martina per una guida di transizione collegiale verso il congresso e le primarie, ...