Pensioni | Salvini | riforma Fornero da abolire | chi mi dà una mano? Le

Blastingnews

: Matteo Salvini: 'Ora avanti con il programma del centrodestra, meno tasse più pensioni' - LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Ora avanti con il programma del centrodestra, meno tasse più pensioni' - matteosalvinimi : Andare in pensione dopo 41 anni di contributi è un DIRITTO non negoziabile! - LegaSalvini : ++ IL PIÙ LETTO DI OGGI ++ Fmi: 'Tagliate le pensioni e rimettete l'Imu'. Salvini: 'Faremo l'esatto contrario' -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Abolizione dellaVIDEO ma anche reddito di cittadinanza. Il leader della Lega Matteoaccorcia sempre di più le distanze dal Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. Sono sempre di più i punti programmatici in comune tra i pentastellati e il Carroccio che vengono evidenziati verso la formazione del nuovo governo su cui diverse ancora sono le ipotesi in ballo e nulla è dato per certo. Fino a questo momento, così come sull’elezione rapida e senza tante polemiche dei presidenti di Camera e Senato, anche sulla costituzione del nuovo esecutivo sembra prevalere in linea generale il senso di responsabilita' tra i leader politici.e reddito di cittadinanza, feeling trae Di Maio Sia Di Maio checontinuano a parlare di intesa sui temi. Entrambi puntano a conquistare la poltrona più ambita, quella di Palazzo Chigi. Ma per ...