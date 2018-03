Pensioni | l' Ue | servirà una Fornero-bis Blindata la prossima Finanziaria

affaritaliani

(Di lunedì 26 marzo 2018) Un'economia non brillante, culle piuttosto vuote, il peso di ben otto salvaguardie per gli esodati costate 12 miliardi di euro e l'estensione della quattordicesima. Neanche la riformasulla previdenza è sufficiente a contenere la spesastica. Servirebbe quindi una-bis o profondi tagli all'assistenza entro il 2020. Figuriamoci, quindi, abolirla come vuole la Lega di Matteo Salvini o superarla, reintroducendo la quota 100 (almeno 36 anni di contributi e 64 anni di età) come vogliono i 5 Stelle. Segui su affaritaliani.it