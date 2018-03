Pensioni | ancora bloccato il cumulo gratuito per i professionisti

Pensioni - perché il cumulo gratuito per i professionisti non è ancora attivo : ancora uno stallo per lo sblocco delle Pensioni: il cumulo gratuito dei contributi, che dovrebbe essere operativo dal 2017, tarda ad arrivare. L'Inps e le casse di previdenza degli ordini professionali si rimpallano la responsabilità per il pagamento di 65 euro, soldi necessari per i costi di gestione della pratica.Continua a leggere

Riforma Pensioni/ Boccia difende ancora l'attuale sistema (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 16 febbraio. Vincenzo Boccia difende ancora l'attuale sistema. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 11:34:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Ape social - in 14.000 ancora in attesa del pagamento (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Ape social, in 14.000 ancora in attesa del pagamento. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 febbraio(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 17:54:00 GMT)

Gentiloni ancora più in campo contro tutte le promesse su tasse - Pensioni e redditi vari : 'non è tempo per le cicale' : Dal presidente del Consiglio monito ai partiti in campagna elettorale. 'non è il tempo di scardinare pilastri del nostro sistema pensionistico e fiscale ma quello della competenza, della serietà e ...

Pensioni - Ape volontaria : ecco perché non è ancora partita : La settimana che si sta per concludere ha portato degli aggiornamenti sull'Ape volontaria, la misura studiata dal governo per consentire a tutti i lavoratori pubblici, privati e autonomi, di accedere alla pensione anticipata a 3 anni e 7 mesi dal raggiungimento dell'età pensionabile, con un minimo di contributi pari a 20 anni. Il decreto attuativo firmato da Paolo Gentiloni nel recente passato non è sufficiente a far decollare il provvedimento. ...