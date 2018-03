Pensione a 57 anni? Conviene davvero versare al Fondo Casalinghe?

Inps - sei depresso? In Pensione a 57 anni e 300 euro al mese : Finalmente è stata riconosciuta anche la depressione come malattia invalidante che può ridurre la capacità lavorativa, nonostante la sua diagnosi non sia sempre facile in quanto sintomi e cause possono variare di volta in volta. Recentemente tale patologia è stata inserita tra le cause per poter richiedere di usufruire della legge 104, inconseguenza di ciò, il lavoratore che soffre di tale disturbo, può anche chiedere la pensione anticipata o ...

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi - ecco a chi si applica Video : Mantenere il requisito contributivo in vigore prima della riforma del 1992 e calcolo della Pensione con il sistema misto, sono i principi su cui si basa una particolare misura di Pensione ancora vigente. Si tratta di una prestazione erogata senza sconti rispetto all’eta' pensionistica vigente, cioè 66 anni e 7 mesi, ma con un ridotto numero di contributi da racimolare. La Suprema Corte di Cassazione qualche giorno fa ha emanato una sentenza ...

Pensione CASALINGHE 2018 - INPS/ Bisogna aver compiuto 57 anni : ecco a quanto ammonta : PENSIONE CASALINGHE 2018, INPS: a partire dal 57esimo anno di età, è possibile richiedere la PENSIONE. Vi spieghiamo i requisiti necessari per ottenere un compenso mensile(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:12:00 GMT)

A 80 anni spaccia cocaina - arrestato Commerciante in Pensione scoperto dalla polizia : Pescara - A ottant'anni spacciava cocaina a Pescara: nella rete degli agenti della polizia di Stato è finito O.C., 80enne pescarese, Commerciante in pensione. Adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa di essere interrogato dal Pm Rosangela Di Stefano. Nell'abitazione dell'uomo, nel quartiere Zanni, che da tempo era meta di tossicodipendenti anche di una certa età, gli agenti della Squadra Mobile hanno ...

Pensione con 15 anni di contributi? Non vale per chi lavora part time : I Giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato la domanda di pensionamento di un lavoratore part-time che chiedeva il beneficio della Deroga Amato. La Cassazione con l'ordinanza numero 4442 del 23 Febbraio...

Pensione casalinghe Inps : si può ricevere dai 57 anni - ecco cosa fare già da ora : E’ stata riconfermata anche per il 2018 la Pensione casalinghe, ovvero la possibilità di richiedere una Pensione di vecchiaia per quelle persone che non hanno svolto un lavoro retribuito bensì hanno preferito dedicarsi alla cura della famiglia e della casa. In questo modo l’Inps garantisce anche a queste persone un reddito fisso mensile. Per il 2018 la Pensione potrà essere richiesta già dal 57esimo anno di età della casalinga ( o del casalingo) ...

Rifiuti : Mannino (Verdi) - in Sicilia servono competenze e non prefetto in Pensione : Palermo, 22 mar. (AdnKronos) - "Nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo è stata pubblicata l’Ordinanza di Protezione civile che fornisce le prime indicazioni operative in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Reg

Pensione con 15 anni di contributi - non vale per i part time : La possibilità di andare in Pensione con 15 anni di contributi, come previsto dalle Deroghe Amato, non vale per i lavoratori part time. Lo ha precisato recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4442 del 23 febbraio scorso intervenendo sul rigetto da parte dell’Inps di una domanda di Pensione di vecchiaia per una lavoratrice impiegata per diversi anni con orario part time. Il caso della sentenza La lavoratrice contestava ...

In Pensione 7 anni prima per il triennio 2018-2020 - ecco chi può accedervi Video : Di questi tempi sentire parlare di #Pensioni in anticipo è molto facile per via delle tante voci che circolano dopo le elezioni. Infatti in questi giorni i partiti politici ed i loro leader stanno cercando di mettere in piedi un Governo che numeri alla mano nessuna forza politica da sola può costituire. Le elezioni hanno dato due vincitori che però non hanno i numeri parlamentari per poter governare e adesso bisogna scendere a patti e trattare ...

VENEZIA - CADAVERE MUMMIFICATO IN CASA : MORTO DA 7 ANNI/ Scoperto da ladro d'appartamento : era prof in Pensione : VENEZIA, CADAVERE MUMMIFICATO in CASA: MORTO da 7 ANNI. Scoperta casuale: era stato segnalato furto in appartamento. Le ultime notizie sulla scoperta.

Pensione casalinghe anche per gli uomini e per tutti a 57 anni di età Video : Disoccupazione crescente, crisi economica e difficolta' a centrare i requisiti per le #Pensioni sono argomenti all'ordine del giorno. La politica discute se e come riformare un sistema che gia' oggi è assai rigido e che per i giovani che non trovano occupazione diventera' assai pia' penalizzante. In attesa di buone novelle dal Governo che si sta organizzando dopo le elezioni, milioni di italiani sono alla ricerca di soluzioni previdenziali tali ...

