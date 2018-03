Pd | Cacciari ‘Calenda cooptato’ | ministro ‘sei inutile e dannoso’

meteoweb.eu

: @stebellentani Calenda è il primo ad ammettere di avere avuto una strada facilitata, grazie alle sue origini. Cacci… - JedHemlock : @stebellentani Calenda è il primo ad ammettere di avere avuto una strada facilitata, grazie alle sue origini. Cacci… - ItalianPolitics : RT @RadioLondra_: Pd, duello via social tra Cacciari e Calenda: “Cooptato”, “Inutile e dannoso” - RadioLondra_ : Pd, duello via social tra Cacciari e Calenda: “Cooptato”, “Inutile e dannoso” -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Roma, 26 mar. (AdnKronos) – Botta e risposta tra Massimoe Carlo Calenda. A Radio Capital, il filosofo parla così deldello Sviluppo: “Calenda non sa neanche di essere al mondo. è uno che non ha mai fatto politica. Ha fatto il portavoce di Montezemolo, poi con Monti… è quella classe politica di cooptati, che non ha mai fatto lotte e che non si è mai andata a prendere i voti.”Ribatte Calenda: “Sobrio come al solito. Non so neanche di essere al mondo. Forse, ma quello che so per certo è che passare gli ultimi 20 anni a criticare il PD in tutti i talk show della galassia, pretendendo di essere unico detentore verità, è, dannoso e anche un po’ adolescenziale”. L'articolo Pd:‘Calenda cooptato’,‘seie dannoso’ sembra essere il primo su Meteo Web.