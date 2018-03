Patto di non belligeranza Di Maio-Salvini sull' economia

M5s vota la turbo-berlusconiana Casellati al Senato. Di Maio e gli altri tra fughe e distinguo : “Non è Patto col diavolo” : “Non rilascio dichiarazioni, non rilascio dichiarazioni, non rilascio dichiarazioni”. Luigi Di Maio è di poche parole all’uscita dalla Camera dei Deputati, dopo l’elezione di Roberto Fico (video: il discorso) a Montecitorio e della berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati (video: il discorso) alla presidenza del Senato. “Abbiamo rispettato il voto popolare”, dice Danilo Toninelli. E aggiunge: ...

Intesa centrodestra-M5S : Casellati al Senato - Fico alla Camera. «Ma non è un Patto per il governo» : All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato Bernini alla presidenza del Senato spiazzando Berlusconi che puntava su Romani il centrodestra al completo si riunisce a Palazzo Grazioli e...

Patto SALVINI-DI MAIO/ Vertice Centrodestra - Berlusconi e Meloni : “la Lega non può avere premier e Senato” : PATTO SALVINI-DI MAIO per Camere e Governo: oggi Vertice del Centrodestra a Roma, Palazzo Grazioli. Meloni e Berlusconi avvisano la Lega, "non può avere sia premier che Presidenza Senato"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:09:00 GMT)

Elezioni - Salvini : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Pd non va emarginato. Patto M5s-Lega? Salta tutto” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...

Sergio Mattarella - l'indiscrezione : sì a un governo Lega-M5s - a Patto che non si ritorni alle urne a ottobre : Le evidenze degli ultimi giorni, o meglio delle ultime ore, parlano chiaro: un governo Lega-M5s sembra possibile. Nette le aperture reciproche. Aperture di cui, stando a un retroscena de La Stampa , ...

Governo Lega-M5s - Tajani : “Ipotesi non esiste - c’è un Patto scritto che i deputati leghisti non possono tradire” : “Non esiste l’ipotesi di un Governo Lega – Movimento 5 stelle perché moltissimi deputati della Lega sono stati eletti anche con i voti di Forza Italia, di Fratelli d’Italia e di Noi per l’Italia e quindi hanno un vincolo anche verso questi elettori”. Così il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sullo scenario politico italiano L'articolo Governo Lega-M5s, Tajani: “Ipotesi non esiste, ...

Napoli - il Patto scudetto non si ferma con la Roma : la situazione nello spogliatoio : Il patto scudetto non finisce certo con Napoli-Roma. E’ questo che filtrava sabato sera dalle segrete stanze dello stadio San Paolo. Il Napoli ci crede, giustamente: in fondo la classifica sorride ancora e non è perduto proprio nulla. Una sensazione condivisa anche dalla squadra, che negli spogliatoi del San Paolo appena finita la partita […] L'articolo Napoli, il patto scudetto non si ferma con la Roma: la situazione nello ...

Gentiloni svela i timori Ue : “Non sono preoccupati dai conti ma dal Patto Fi-antieuropeisti” : C’è un’Italia a doppia trazione populista della quale nessuno parla apertamente, ma di cui l’establishment conosce i numeri nei sondaggi, un’Italia del Nord a prevalenza leghista e un’Italia del Sud a prevalenza pentastellata. Ora la «benedizione» di un personaggio come Viktor Orban a Giorgia Meloni aggiunge un altro tassello al mosaico della possi...

Silvio Berlusconi : "Rifarei il Patto del Nazareno - ma Renzi non mantiene gli impegni" : Il patto del Nazareno? Lo riafarei, parola di Silvio Berlusconi. "Rifarei anche io il Nazareno, era un accordo di collaborazione - afferma il Cavaliere a Rai news 24 -. Ma l'accordo è saltato dopo che Renzi ha cambiato idea 17 volte, e poi quando ci siamo trovato alla presidenza della Repubblica un candidato che non era quello stabilito. A quel punto abbiamo capito che non si poteva andare avanti con chi non mantiene accordi".L'ex premier ...

[Il retroscena] La Meloni resta sola - Berlusconi e Salvini non firmano il Patto anti-inciucio e studiano le convergenze con il programma ... : Doveva essere una grande manifestazione, di massa, con tutti i candidati del centrodestra. Invece quella convocata ieri da Fratelli d'Italia al Cinema Adriano di Roma per firmare in pubblico un Patto ...

Elezioni - Meloni sottoscrive il Patto anti-inciucio : “Io non tradisco”. Ma Salvini e Berlusconi lasciano la poltrona vuota : Un patto anti-inciucio. Ma gli alleati non Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, non ci sono. “Questa è un’iniziativa che avevamo concordato”, dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Berlusconi dice addirittura che questa iniziativa è dannosa. Non capisco francamente come possa essere dannosa. È dannosa se vuoi fare l’inciucio”, dice Meloni. E il leader della Lega? “Dice che aveva altre ...

Elezioni - Lupi : “Patto anti inciucio? Non ne abbiamo bisogno - ci stiamo proponendo per governare” : “Noi ci stiamo proponendo agli italiani per governare l’Italia, ma sembra che siamo coscienti della nostra sconfitta. Non abbiamo bisogno del patto anti inciucio. Questa è una politica di palazzo che si basa sui forse”. Così il leader di Noi con l’Italia-Udc, Maurizio Lupi, stamani a Palazzo delle Stelline a Milano per presentare i candidati per le Elezioni L'articolo Elezioni, Lupi: “Patto anti inciucio? Non ne ...