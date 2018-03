Past Cure - recensione

eurogamer

: Past Cure: pillola azzurra, fine della storia. #recensione - Eurogamer_it : Past Cure: pillola azzurra, fine della storia. #recensione - ctmanimegame : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - UnnPixels : Past Cure e l'approssimazione che ti fa fare brutta figura - Novità: -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Quanto può essere profonda e contorta la psiche? Spesso neanche noi riusciamo a comprenderci pienamente, confusi dallo stress che la mente non riesce a scrollarsi di dosso. Ma se arrivasse qualcuno a ingannare ulteriormente la nostra percezione, che cosa accadrebbe? È proprio quello che succede al protagonista di, opera d'esordio dei ragazzi di Phantom 8 Studios. E oggi siamo qui per scoprire quanto può essere profonda la tana del bianconiglio. Ian è un ex soldato con un mistero da svelare: scoprire cosa sia successo durante un periodo della sua vita di cui non ha alcun ricordo. L'unico elemento che gli suggerisce di esser stato in qualche modo rapito è il fatto di essersi addormentato in Siria, e di essersi poi risvegliato tre anni dopo in Inghilterra, ma profondamente cambiato nella sua psiche. Ian dopo il "black out" si ritrova in possesso di poteri sovrannaturali, che gli ...