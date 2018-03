ilgiornale

: Pasquale, il pm e 'il carabiniere': ecco chi sono i clienti dei festini - infoitcultura : Pasquale, il pm e 'il carabiniere': ecco chi sono i clienti dei festini - iomilanista : - AGOSTINODEPASQ2 : @Ignazio_LaRussa Bun Lunedì Ignazio La Russa Sei Pregato Di Leggere la Mia Storia di Mala Giustizia Che Già Conosc… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) "La maggior parte delle volte c"erano delle cene, poi quando finiva la cena diciamo che avveniva una sorta di selezione. Dopo noi sapevamo che dovevamo andare con una determinata persona". Le parole dell'ex gigolò intervistato da Le Iene suihard che si sarebbero svolti a Siena rischiano di riaprire il caso di David Rossi, l'ex capo della Comunicazione di Mps morto in circostanze misteriose il 6 marzo del 2013.L'intervista delle Iene confermerebbe quanto già affermato sempre ai microfoni di Mediaset dall'ex sindaco di Siena, Pierluigi Piccini. Il giovane dice di aver partecipato ai party hot e di aver avuto magistrati e uomini di spicco della società senese tra i suoi. Il suo racconto ripercorre queiche l'ex escort sostiene si siano svolti "l"80% delle volte in Toscana, poi è capitato il litorale romano e una volta a Bologna". Cene eleganti in cui "si beveva e ...