In vigore dail dispositivo di sicurezza a,in occasione delle festivitàli. Tutto il centro storico, compresi Vaticano e Colosseo, sarà "" fino al 2 aprile, con divieto di manifestazioni e cortei.Vietato il trasporto di armi, esplosivi e la circolazione di mezzi pesanti. Controlli negli stabili occupati. La decisione è giunta al termine di una riunione in Questura. In udienza con la Polizia, il Papa ringrazia gli agenti: "Ci proteggete da pazzi che vogliono fare stragi".(Di lunedì 26 marzo 2018)