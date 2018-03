Pasqua | Venerdì Santo a Cascia | misticismo | devozione e tradizione

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) La città didal 1300 ognirievoca la Passione di Cristo con la Processione del Cristo Morto. La processione più suggestiva dell’Umbria. Un’atmosfera unica fa rivivere tempi ormai passati e dimostra quanto ancora oggi possa essere coinvolgente la Fede. Chiunque abbia visto e vissuto la Processione non riesce a dimenticare il suono dello scrosciare delle catene, avvolto da un mistico silenzio. Pesanti catene legate alle caviglie dei Penitenzieri, che percorrono a piedi nudi le vie di, portando in spalla pesanti croci, in segno di penitenza. Non può né deve stupire la fede che impone tanto supplizio e tanta partecipazione a questa Processione, i nonni non possono fare a meno di sentire quel senso di stupore che li fa «…ammirare rispettosi e commossi». La confraternita della Buona Morte dimantiene viva questada secoli, ...