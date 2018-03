Pasqua : vacanze senza cantieri sulla A4 Serenissima e A31 Valdastico : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) – Per facilitare gli spostamenti sulla A4 Serenissima e sulla A31 Valdastico, durante le vacanze di Pasqua, l’Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova ha previsto la sospensione di tutte le attività di cantiere che comportino l’utilizzo di corsie di marcia, dalle ore 14.00 di giovedì 29 marzo alle ore 9.00 di martedì 3 aprile 2018.Il traffico dovrebbe risultare, così, più scorrevole, nella massima ...

Vacanze di Pasqua 2018 - quando chiudono le scuole : il calendario completo : Vacanze di Pasqua 2018: quando chiudono le scuole? Pasqua si celebra domenica primo aprile, il lunedì dell’angelo (cioè Pasquetta) è il 2 aprile. Ecco il calendario ufficiale delle lezioni...

Vacanze di Pasqua 2018 : quando chiudono le scuole? Ecco le date ufficiali : Vacanze di Pasqua 2018: quando chiudono le scuole? Ecco le date ufficiali Ecco le date ufficiali contenute nei calendari scolastici delle varie regioni d’Italia Continua a leggere L'articolo Vacanze di Pasqua 2018: quando chiudono le scuole? Ecco le date ufficiali proviene da NewsGo.

Pasqua 2018 meteo : vacanze con freddo e neve - bufala o verità? : In queste ultime ore si parla insistentemente del ritorno di Burian, con gelo e neve pronti a interessare nuovamente l’Italia in occasione di Pasqua. Si tratta di una bufala oppure è una realtà? I meteorologi indicano buone probabilità di assistere ad una nuova irruzione di freddo, anche se è ancora troppo presto per dare un quadro preciso della situazione. La neve durante le festività Pasquali non è certo una cosa rara e lo ricorderanno i ...

18 offerte per le vacanze di Pasqua 2018 : Pasqua (il 31 marzo) coincide con il primo ponte lungo di primavera: cade così bene che sarebbe un peccato non partire: farà abbastanza caldo per una fuga al mare, ma non così tanto per l’ultima sciata. O se preferite, potrebbe essere un ottimo momento per stendersi sul prato di agriturismo e mangiare e bere benissimo, rifugiarsi in una spa, o – attaccando qualche altro giorno di ferie – arrivare dall’altra parte del ...

Pasqua 2018 - calendario : date e vacanze : Pasqua 2018 e alle porte e già si spulcia per sapere quando il calendario scolastico prevede le prossime vacanze per studenti e docenti della scuola. La data della Pasqua è variabile, questo lo sappiamo bene tutti. Dipende dai cicli lunari. Per stabilire il giorno in cui cade, anno per anno viene preso in considerazione il […] L'articolo Pasqua 2018, calendario: date e vacanze proviene da Scuolainforma.

Dal Marocco alla Finlandia : 10 mete last minute per le vacanze di Pasqua : Destinazione invernale di prestigio e quinto comprensorio al mondo per estensione, l'Arlberg è la più grande area sciistica dell'Austria e si estende tra il Tirolo e il Vorarlberg. Una sola ...