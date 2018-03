Pasqua | pediatra | dal cioccolato al pic nic il decalogo per bimbi in salute

meteoweb.eu

: «Pasqua, poche uova di cioccolato e attenti al primo sole»: i consigli della pediatra - Umbria24 : «Pasqua, poche uova di cioccolato e attenti al primo sole»: i consigli della pediatra -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Uova di, salame, agnello e dolci tipici. Ma anche gite, pic nic che coincidono con il cambio di stagione. Le vacanze di, anche per i bambini, sono a rischio di esagerazioni alimentari e di errori nelle prime esposizioni al sole primaverile. “In questo periodo raccomandiamo sempre ai genitori di fare molta attenzione all’alimentazione. Nei cibi, infatti, possono nascondersi agenti patogeni (batteri, virus, parassiti) o tossine di origine microbica, dannosi per ladei bambini soprattutto, provocando infezioni alimentari“, sottolinea Susanna Esposito, docente di Pediatria all’università di Perugia e presidente dell’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid), organizzazione che propone unad hoc per le vacanzeli dei più piccoli in tutta sicurezza. Per garantire ai nostri bambini ...