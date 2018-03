Pasqua | in Italia si consumeranno 15 milioni di uova di cioccolato

Viaggi & Turismo - Pasqua : paura terrorismo per un italiano su 4 : La paura del terrorismo internazionale condiziona la scelta delle destinazioni nelle festività di Pasqua di quasi un italiano su quattro (23%). È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’innalzamento delle misure di sicurezza sugli obiettivi sensibili. Le festività – sottolinea la Coldiretti – sono un momento particolarmente delicato con milioni di italiani e turisti stranieri in Viaggio verso la Capitale e ...

Turismo - a Pasqua Italia seconda al mondo per numero viaggiatori : Roma, 26 mar. , askanews, In occasione della Pasqua, Milano, Londra e Parigi sono le città che registreranno il maggior numero di visitatori con partenze dall'Italia per la Settimana Santa. Lo afferma ...

La Pasqua 2018 è tricolore : gli italiani scelgono le bellezze turistiche di casa propria per la Settimana Santa : eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa, rende note le classifiche delle destinazioni preferite dai viaggiatori per Pasqua 2018. Quest’anno Milano, Londra e Parigi sono le città che registreranno il maggior numero di visitatori con partenze dall’Italia per la Settimana Santa. Da sottolineare nei primi cinque posti del ranking la crescita di popolarità delle destinazioni italiane con Milano al primo posto nella classifica delle mete ...

PREVISIONI METEO Pasqua E PASQUETTA 2018/ Arriva Hannibal sull'Italia : temporali in Toscana - caldo al Sud : METEO PASQUA e PASQUETTA 2018, maltempo al Nord e sole al Sud: punte di 30° e umidità, le PREVISIONI in Italia per le due giornate di festa, Italia divisa.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:43:00 GMT)

Pasqua - Trenitalia : corse straordinarie Frecciabianca sulla direttrice adriatica : In occasione delle festività Pasquali, e per venire incontro alla forte domanda di mobilità, Trenitalia ha organizzato due coppie di Frecciabianca straordinari che nelle giornate del 29 marzo e 3 aprile viaggeranno lungo la direttrice adriatica Milano/Torino – Lecce. Giovedì 29 marzo due treni straordinari partiranno da Torino Porta Nuova e da Milano Centrale diretti a Lecce. Il primo, Frecciabianca 30255, in partenza dal capoluogo ...

Stazione spaziale cinese alla deriva - rischio caduta sull’Italia a Pasqua : Circolare a ministeri-Regioni: «A rischio la zona a sud dell’Emilia-Romagna». Ma per gli esperti la probabilità che un frammento colpisca una zona abitata è (quasi) pari a zero

Protezione civile : “Rientro incontrollato della stazione spaziale cinese. Potrebbe cadere in Italia a Pasqua” : L’annuncio è arrivato il 22 marzo dalla Protezione civile, che ha inviato la circolare a tutti i ministeri e alle Regioni: il rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Tiangong 1 nell’atmosfera ‘Potrebbe interessare il territorio nazionale’ e l’eventuale caduta di frammenti Potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua, ‘tra il 28 marzo e il 4 aprile’ e riguardare ‘le Regioni a sud dell’Emilia-Romagna. ...

Pasqua 2018 : capitali europee e città del Bel Paese le destinazioni preferite dagli italiani : Il weekend di Pasqua e l’arrivo della primavera da sempre rappresentano per gli italiani l’occasione per concedersi una vacanza: secondo le analisi del motore di ricerca momondo, sono le principali capitali europee e le città dello Stivale le preferite dai viaggiatori tricolore in partenza quest’anno. Inoltre, per capire come sono cambiati negli ultimi anni i trend di viaggio per questo speciale periodo, momondo ha confrontato i dati del ...

Italia al gelo - nuova allerta in Campania. Pasqua a rischio per il Sud : nuovo ciclone con pioggia e vento : ROMA - Una primavera che non riesce a passare attraverso l'inverno, imprigionata, ghiacciata. È colpa della mancanza dell'alta pressione delle Azzorre, l'anticiclone che porta cielo azzurro e sole: ...

Italia al gelo - nuova allerta in Campania. Pasqua a rischio per il Sud : nuovo ciclone con pioggia e vento : Le temperature cominceranno a risalire solo da venerdì al Nord, in Toscana, Umbria e in gran parte del Lazio dove il fine settimana di Pasqua potrebbe essere...