Pasqua | consumeremo oltre 15 milioni di uova di cioccolato | un giro d’affari di 230

(Di lunedì 26 marzo 2018) Duecentotrentadi euro. A tanto ammonta il mercato delledili, secondo una indagine condotta dal Centro studi CNA in collaborazione con CNA Agroalimentare tra gli iscritti alla Confederazione. Un mercato da maneggiare con cura, quindi, non solo per la fragilità delle. L’indagine stima che a2018 si consumeranno15di, vendute ai consumatori mediamente a 15 euro l’una e tra i 38 e i 40 euro al chilo. Un terzo delleli è di produzione artigianale. Al vertice delle preferenze i prodotti “from bean to bar” (letteralmente: dalla fava di cacao alla barretta), vale a dire i cioccolatieri che controllano l’intera filiera. Le famiglie italiane puntano in maniera crescente,che sulla qualità del prodotto, sulla personalizzazione: per gusto, per “sorpresa” inserita all’interno dell’uovo, per packaging. Le confezioni ...