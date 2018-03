Parte da Roma ' Real illusion' | tour dell' illusionista Triggiano

Roma : iniziati lavori pulizia Colle Oppio da Parte di 16 detenuti : Roma – al via pulizia Colle Oppio per 16 detenuti Rebibbia Roma – Ha preso il via stamane, alle 10, l’iniziativa che vedrà coinvolti 16... L'articolo Roma: iniziati lavori pulizia Colle Oppio da parte di 16 detenuti proviene da Roma Daily News.

Tre fermate in metro e il Frecciarossa : il presidente Fico riParte per Roma : Tre fermate di metro fino alla stazione centrale, poi sul treno Frecciarossa che lo condurrà a Roma. Roberto Fico non cambia le sue abitudini dopo l'elezione a presidente della Camera. Il tragitto da ...

Allerta terrorismo a Roma : caccia a 41 enne tunisino apPartenente all'Isis : Allerta terrorismo, a Roma, a Pasqua. E' stata elevata ulteriormente la vigilanza degli obiettivi sensibili nella Capitale dopo il warning relativo ad una segnalazione anonima su cittadino tunisino ...

Governo - Romani : “Oggi intravista geometria politica che porta ad accordo tra Parte consistente del centrodestra e M5s” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte “consistente” del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: ...

Turismo - Roma Partecipa alla Borsa Mediterranea di Napoli : Turismo, Roma partecipa alla Borsa Mediterranea di Napoli. Meloni: “Presenti con i nostri operatori alla grande fiera B2B del Mediterraneo, attesi 22.000 visitatori professionali” Roma... L'articolo Turismo, Roma partecipa alla Borsa Mediterranea di Napoli proviene da Roma Daily News.

Senato - Berlusconi tira dritto su Romani : "Fa Parte dell'accordo" : Manca l'intesa sulle presidenze di Camera e Senato. Lo stallo al momento non consente di convergere su un candidato e la trattativa è in alto mare . A far saltare il tavolo delle trattative sono stati ...

Camere - stop M5s a Romani : si riParte : Quella intesa di massima tra i due vincitori delle elezioni che sembrava quasi fatta si è impantanata sui nomi. Ora le cose si complicano

Camere - il centrodestra : il candidato per il Senato resta Romani. Il Pd ai 5 stelle : ok al confronto se si riParte da zero : resta Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, il nome su cui il centro destra punta per la presidenza del Senato. È questa, a quanto si apprende, la decisione presa da...

Francesco Montanari - l’ex Libanese di Romanzo Criminale dalla Parte dei buoni ne Il Cacciatore (video) : Da Criminale a PM antimafia: è questo il percorso seguito da Francesco Montanari nei suoi ruoli televisivi, che lo hanno portato dall'interpretare il Libanese in Romanzo Criminale al dare vita al magistrato Saverio Barone ne Il Cacciatore. Montanari, nella serie tv in onda su Rai2 dallo scorso martedì 13 marzo, interpreta infatti un personaggio "buono", totalmente opposto al capo della banda della Magliana a cui ha dato il volto tra il 2008 e ...

Roma. Formula E : meno di 30 giorni alla Partenza : Roma. Formula E: meno di 30 giorni alla partenza dell’E-Prix nella Capitale Il 14 aprile tutti in pista per uno dei circuiti di Formula elettrica... L'articolo Roma. Formula E: meno di 30 giorni alla partenza proviene da Roma Daily News.

Innominata : il Pd riParte da Roma e ignora la sindaca Raggi : L'occasione è la presentazione del libro di Marco Causi "Sos Roma", un volume denso di cifre economiche e di analisi politico-istituzionali sulla crisi della capitale. Il panel dei partecipanti è di alto livello: c'è tutta la prima linea dem Romana. Oltre all'autore, economista di rango e parlamentare, ci sono Walter Veltroni, padre nobile del Pd nonché ex sindaco della capitale, e l'attuale premier Paolo Gentiloni, ...

Roma. Parte "Libri Come" con 10 autori in 10 biblioteche : ... Biblioteca Aldo Fabrizi Via Treia 14, 00156 Roma Roberto Emanuelli Davanti agli occhi, Rizzoli Bibliocaffè Letterario Via Ostiense 95, 00154 Roma Eraldo Affinati Tutti i nomi del mondo , Mondadori ...

LIVE Roma-Shakhtar Donetsk - cronaca e risultato in tempo reale : si riParte : Offerta del Monaco per Alisson Roma-Shakhtar Donetsk diretta tv e LIVE streaming gratis, dove vedere il match di Champions League oggi 13 marzo Roma-Shakhtar Donetsk probabili formazioni: le ultime ...

Come Partecipare al Fatti Sentire Day con Laura Pausini tra Milano e Roma : i dettagli : Il Fatti Sentire Day con Laura Pausini si prepara ad accogliere 150 partecipanti all'evento con il quale l'artista ha deciso di presentare il suo nuovo capitolo discografico, atteso per il 16 marzo prossimo. Il giorno dell'uscita dell'album si festeggerà con due eventi in piazza che avverranno in contemporanea a Milano e Roma. I posti sono 300 in totale, con 150 nomi riservati a Piazza Navona in Roma e l'Arco della Pace a Milano. In ognuno ...