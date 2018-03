Parlamento | confronto nei partiti alla vigilia del voto sui capigruppo Incognite nel Pd

Parlamento : Di Maio - massima disponibilità M5S a confronto con tutti : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Siamo aperti al confronto con tutti, massima disponibilità”. Lo ha detto, a quanto si apprende, Luigi Di Maio durante l’assemblea congiunta di deputati e senatori M5S in corso a Montecitorio. L'articolo Parlamento: Di Maio, massima disponibilità M5S a confronto con tutti sembra essere il primo su Meteo Web.

Parlamento : al via confronto su presidenze - dialogo M5S-Lega/Adnkronos : Roma, 14 mar. (Adnkronos) – A poco più di una settimana dalle prime votazioni sulle presidenze di Camera e Senato, Lega e 5 Stelle prendono l’iniziativa. “Fino ad ora non c’e’ stato nessun contatto tra la Lega e il centrodestra con il Movimento 5 Stelle. Conto di realizzarlo oggi. Telefonero’ a Di Maio per parlare della presidenza delle Camere. Chiamero’ anche Martina e Grasso”, ha detto Matteo ...

Parlamento : al via confronto su presidenze - dialogo M5S-Lega/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Oggi all’assemblea degli eletti azzurri, Berlusconi ha delineato uno schema che poco combacia con quello di Salvini. Se per il leader leghista “tutto fuorchè il Pd”, il Cavaliere continua a guardare ai dem come un interlocutore privilegiato. Certo Salvini, almeno per il momento, assicura di muoversi in concerto con la coalizione e ha risposto un secco “no” alla domanda se veda possibile un patto ...