Parla l' attrice che ha inguaiato Trump | ' Prima il rapporto | poi le minacce'

Monica Vitti non è ricoverata in clinica : il marito Parla della malattia dell’attrice : Monica Vitti oggi: età, malattia e dove vive – parla il marito Roberto Russo Che fine ha fatto Monica Vitti? La grande attrice sta combattendo da tempo contro la malattia degenerativa che l’ha colpita qualche anno fa. Ma la donna non è ricoverata in una clinica svizzera come si sussurra da anni. A smentire la […] L'articolo Monica Vitti non è ricoverata in clinica: il marito parla della malattia dell’attrice proviene da ...