Parla l'attrice che ha inguaiato Trump : 'Prima il rapporto - poi le minacce' : Stormy Daniels è un fiume in piena. L’attrice, il cui vero nome è Stephanie Clifford, rompe il silenzio, rivelando per la prima volta i particolari del suo incontro con Donald Trump , durante la trasmissione della Cbs “60 minutes”. Intervistata da Anderson Cooper, la 39enne interprete di oltre 150 film a luci rosse ripercorre quel che è accaduto nel 2006, durante un torneo di golf a Lake Tahoe in Nevada, e racconta anche delle minacce da lei ...

Monica Vitti non è ricoverata in clinica : il marito Parla della malattia dell’attrice : Monica Vitti oggi: età, malattia e dove vive – parla il marito Roberto Russo Che fine ha fatto Monica Vitti? La grande attrice sta combattendo da tempo contro la malattia degenerativa che l’ha colpita qualche anno fa. Ma la donna non è ricoverata in una clinica svizzera come si sussurra da anni. A smentire la […] L'articolo Monica Vitti non è ricoverata in clinica: il marito parla della malattia dell’attrice proviene da ...