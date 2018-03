Parigi | reduce della Shoah uccisa in casa La Procura | “Il movente è l’antisemitismo”

ilfattoquotidiano

: Reduce della Shoah trovata bruciata a Parigi, la Procura indaga per antisemitismo - RadioLondra_ : Reduce della Shoah trovata bruciata a Parigi, la Procura indaga per antisemitismo -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Sfuggita ai rastrellamenti nel 1942, morta a 85 anni nell’incendiosua abitazione di. Anzi:. Per lacapitale francese, infatti, è l’antisemitismo ildell’uccisione di Mireille Knoll, superstite, trovata bruciata nel suo appartamento venerdì scorso. Per il delitto sono in stato di fermo due persone. Sul corpo dell’anziana, sono state riscontrate ferite da coltello. Secondo Meyer Habib, deputato centrista, che ha parlato con i figlidonna, Mireille Knoll sfuggì “al rastrellamento del Velodrome d’Hiver (a, 13mila ebrei arrestati in pochi giorni) grazie al passaporto brasilianomadre”. Prima dell’ufficializzazione delantisemita, da ambienti investigativini era stata sottolineata l’esistenza di un esposto che la Knoll aveva presentato poco tempo fa contro un ...