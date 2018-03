Panchina d' Oro | Di Francesco | ' Meritava Gasperini'

Roma - Di Francesco : 'Panchina d'Oro? Ho votato Gasperini. Napoli e Juve più forti di noi - Gattuso...' : Come si ferma Messi? 'Penso a fermare tutta la squadra, composta dai giocatori più forti del mondo. Non ho previsto una marcatura speciale per lui, sicuramente studierò delle contromisure'. Cosa ...

Calcio - Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro : miglior allenatore della Serie A - eguagliati Conte e Capello : Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d’oro per la Serie A, stagione 2016-2017. Il premio, assegnato al miglior tecnico della stagione, è stato conferito all’allenatore della Juventus da parte dell’Assoallenatori che oggi si è riunita a Coverciano. Il toscano ha preceduto Gian Piero Gasperini (Atalanata) e Maurizio Sarri (Napoli). Allegri si è così imposto per la terza volta in carriera dopo le affermazioni con il Cagliari ...

Lunedì 26 a Coverciano si assegna la Panchina d’oro : Lunedì 26 marzo, alle ore 13, si svolgerà a Coverciano la cerimonia di premiazione della ‘panchina d’oro’, l’evento che celebra i migliori allenatori della scorsa stagione secondo il giudizio dei colleghi. La manifestazione, organizzata dalla FIGC attraverso il Settore Tecnico, si inserisce nel programma delle celebrazioni dei 120 anni dalla fondazione della Federazione e si svolgerà, come di consueto, nell’ambito ...

Panchina d'oro - Coverciano ospiterà la cerimonia il 26 marzo : TORINO - Coverciano ospiterà il 26 marzo la cerimonia della Panchina d'oro , l'evento che premia i migliori allenatori della scorsa stagione secondo il giudizio dei colleghi. La manifestazione - ...

