Palinsesti rivoluzionati | Emigratis andrà in onda?

(Di lunedì 26 marzo 2018) Una giornata triste per la televisione italiana. Un emorragia ha stroncato Fabrizio Frizzi VIDEO che aveva da poco compiuto 60 anni. Il conduttore televisivo era stato ricoverato per qualche giorno all’ospedale Sant’Andrea di Roma il 23 ottobre scorso, quando aveva avvertito un malore durante la registrazione de L’Eredita'. In un primo momento si era parlato di una leggera ischemia e il ritorno a casa del conduttore dopo pochi giorni aveva fatto sperare i telespettatori che avevano imparato ad amarlo ed apprezzarlo in questi anni. A dicembre il ritorno in tv con la staffetta con Carlo Conti a L’Eredita', condotta fino alla puntata di domenica 25 marzo. Poi la tragica notizia all’alba di un triste lunedì mattina. Frizzi aveva affrontato silenziosamente la sua malattia e solo negli ultimi tempi aveva fatto intuire che il malanno era molto più grave rispetto a quanto era stato ...