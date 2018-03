PAL-V Liberty | l’automobile volante è realtà

wired

(Di lunedì 26 marzo 2018) Un po’ auto, un po’ elicottero e un po’ aereo. Corre in strada e vola nel cielo, e non è una trovata da film di 007. Esiste veramente, è stato presentato all’ultimo salone dell’auto di Ginevra e ha superato tutti i test per passare dalla fase prototipale a quella della produzione di serie. Insomma potremo incontrarlo al semaforo… o all’aeroporto. PAL-Vè costruito in Olanda e, come oggetto, appartiene alla famiglia degli “autogiro” o “girocotteri”, insomma un velivolo ad ala rotante dove, a differenza dell’elicottero, il motore non aziona il rotore principale, ma genera una spinta in avanti come per un aeroplano. I motori del PAL-V, per entrambi gli usi sono Rotax, uno da 100 e uno da 200 CV. In volo può viaggiare da 50 a 180 km/h e in strada può raggiungere i 160 km/h di velocità massima e i 100 da fermo in meno di 9’’. Pesa 600 kg e ingombra in versione auto 4 ...