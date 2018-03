Padova : sindaco e vicesindaco - ferma condanna per attentato a sede CasaPound : Padova , 26 mar. (AdnKronos) – “ ferma condanna a ogni forma di violenza, da qualsiasi parte venga. Ciascuno risponde personalmente delle proprie azioni. Sul piano politico la nostra distanza da ogni forma violenta è totale, come abbiamo sempre ribadito. Nessun silenzio. Nessuna ambiguità”. Così il sindaco ed il vice sindaco di Padova , Sergio Giordani, Arturo Lorenzoni sull’ attentato di questa notte alla sede di ...

Sanità : sindaco Padova - su nuovo ospedale pronti ad ‘avanti tutta’ : Padova, 19 mar. (AdnKronos) – ‘Sono stufo delle tiritere da disco rotto di chi sa solo far polemica: a me interessano i fatti per la gente, non la propaganda eterna. Io rispondo ai Padovani non certo a chi ha da recriminare sui suoi insuccessi passati. E’ proprio ai nostri cittadini che mi rivolgo e a loro dico che sul nuovo accordo che la nostra Giunta ha raggiunto con la Regione in dicembre e che io ho firmato col Governatore ...