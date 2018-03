Osservatorio Nazionale Amianto incontra l' assessore regionale del Veneto alla salute Luca

Onde gravitazionali : MIUR - INFN e Uniss candidano la Sardegna a ospitare il futuro Osservatorio internazionale : Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sosterrà la candidatura della Regione Sardegna a ospitare un Centro europeo per l’ osservatorio delle Onde gravitazionali nella miniera di Sos Enattos a Lula. Il MIUR , la Regione, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Sassari hanno firmato un Protocollo d’intesa finalizzato a mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l’insediamento della infrastruttura ...

Osservatorio Nazionale della Salute nelle Regioni Italiane : maggiore speranza vita al nordest - chi ha una laurea vive di più : “Gli indicatori evidenziano l’esistenza di sensibili divari di Salute sul territorio, ne sono la prova i dati del 2017 della Campania dove gli uomini vivono mediamente 78,9 anni e le donne 83,3; mentre nella Provincia Autonoma di Trento gli uomini mediamente sopravvivono 81,6 anni e le donne 86,3. In generale, la maggiore soprav vive nza si registra nelle Regioni del Nord est, dove la speranza di vita per gli uomini è 81,2 anni e per le ...

Cosenza : il Gal 'Riviera dei Cedri' aderisce all'Osservatorio Internazionale per l'Economia del Mare : L'Osservatorio ha accolto l'adesione del Gal, ritenendo l'intero comparto della Riviera dei Cedri un territorio in grado di crescere in maniera esponenziale anche grazie all'Economia del Mare, si ...