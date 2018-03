Oroscopo settimanale di Ada Alberti | previsioni 26 marzo | Mattino 5

lanostratv

: Oroscopo settimanale dal 26 marzo al 1 aprile: due segni sono i super favoriti - L'oroscopo della settimana secondo… - Retenews24 : Oroscopo settimanale dal 26 marzo al 1 aprile: due segni sono i super favoriti - L'oroscopo della settimana secondo… - romadailynews : Simon & THE STARS. #Oroscopo settimanale 26 marzo-1 aprile 2018: Simon & THE STARS… - SpiritualStaff : Pesci -

(Di lunedì 26 marzo 2018) AdaCinque: l’della settimana Adaha svelato oggi aCinque l’della settimana. Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno dedicato la puntata odierna del rotocalco di Canale5 al ricordo di Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte per un’emorragia celebrale all’ospedale S. Andrea di Roma. Adaha chiuso poi la trasmissione svelando l’e suggerendo ai dodici segni dello zodiaco come agire al meglio sfruttando l’influenza delle stelle. Ledellasono iniziate con il segno dell’Ariete che potrà sfruttare la settimana per mettersi in mostra, uscire e puntare sul divertimento. Per quanto riguarda il Toro, l’astrologa ha affermato che sarà il momento giusto per fare scelte sia in campo affettivo che professionale. I Gemelli potranno puntare sulle ...