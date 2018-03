Operazione ' Oro Rosso' | scacco matto della polizia ai ladri di rame

"Operazione Oro Rosso" della Polfer : irregolarità in un deposito : CRONACA - Nell'ottica della prevenzione e contrasto dei reati connessi al furto e alla successiva commercializzazione del rame usato in ambito ferroviario, la Polizia Ferroviaria del Compartimento del ...

In Puglia Operazione contro la Sacra Corona Unita : 37 in manette : Roma, 20 mar. , askanews, I carabinieri del Comando provinciale di Lecce stanno eseguendo 37 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo per associazione di ...

Clamoroso dalla Spagna : Neymar al Real Madrid - Nike pronta a finanziare l’Operazione : La Nike è pronta a finanziare il passaggio di Neymar al Real Madrid. E’ la clamorosa indiscrezione di As, secondo cui il gigante degli articoli sportivi americano sponsor del club spagnolo e dell’attaccante brasiliano starebbe ‘forzando’ il Clamoroso matrimonio. Neymar è passato in estate dal Barcellona al Paris Saint-Germain per oltre 200 milioni di euro, ma dopo l’eliminazione dei francesi dalla Champions avrebbe ...

“Arrestati!”. Svolta nell’omicidio di Renata Rapposelli - ecco chi l’ha uccisa. All’alba l’Operazione dei carabinieri : ”Troppe prove a loro carico” : Svolta nell’omicidio di Renata Rapposelli, la 64enne chietina trovata senza vita in una scarpata di Tolentino il 10 novembre nelle campagne di Tolentino un mese dopo la scomparsa da casa. I carabinieri hanno arrestato all’alba Giuseppe e Simone Santoleri, padre e figlio della donna. I Santoleri sono stati prelevati nella loro abitazione di Giulianova e portati nella caserma dei carabinieri della città abruzzese. Alle 11 in ...

Tennis - Djokovic torna al lavoro : allenamento post Operazione : A nemmeno una settimana dal piccolo intervento chirurgico al gomito destro a cui è stato sottoposto venerdì vicino a Basilea, in Svizzera, l'ex numero 1 del mondo ha già cominciato la riabilitazione. ...

Montanari : Operazione decoro San Lorenzo va avanti : Roma – Questo quanto detto dall’assessora alla Sostenibilità ambientale, Pinuccia Montanari: “Questa mattina la Polizia Locale, su impulso dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, ha condotto una nuova... L'articolo Montanari: operazione decoro San Lorenzo va avanti su Roma Daily News.

Come vengono gestiti i soldi destinati alla coOperazione allo sviluppo? "Aiutiamoli a casa loro" l'inchiesta di PresaDiretta : L'Italia in 5 anni ha quasi raddoppiato i soldi destinati alla cooperazione allo sviluppo, cioè l'aiuto ai paesi poveri, diventando il quarto paese donatore del G7. Ma per raggiungere questo traguardo, celebrato agli Stati Generali della cooperazione del 23 e 24 gennaio, l'Italia ha dovuto conteggiare anche un miliardo e mezzo di euro spesi per accogliere i migranti in Italia. Si tratta di soldi che spendiamo a casa nostra per far fronte ...

Roma. A Scalo San Lorenzo Operazione decoro e legalità : La Polizia Locale e la Questura di Roma, su input dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, hanno condotto un’operazione di ripristino della

Serie C : SoS Vicenza - Operazione 'Cuore Biancorosso' - 50 euro per non fallire : In fretta, occorre fare in fretta per salvare il Vicenza Calcio da un destino che sembra, ormai, segnato. Nelle ultime ore, il curatore fallimentare Nerio De Bortoli, ha reso noto quali procedure verranno applicate, secondo la normativa vigente. In una riunione avuta col sindaco di Vicenza Achille Variati, presso Palazzo Trissino, il curatore ha fatto il punto sulla situazione del club biancorosso e, alla presenza dei giornalisti, ha detto ...