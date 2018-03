Oltre ai bitcoin | cosa faremo con la blockchain?

Bitcoin al record in tre settimane Oltre $11.600 - balzo anche per i futures sul CBOE e CME : Bitcoin in rialzo, sale di oltre +4% testando il massimo intraday di $11.645,12, stando alle rilevazioni di CoinDesk.

Bitcoin è tornato sopra i 10mila dollari - per la prima volta da Oltre due settimane : Bitcoin ha superato i 10mila dollari di valore nella notte tra giovedì e venerdì, per la prima volta dallo scorso primo febbraio: dopo aver superato i 10.200 dollari di valore, nelle prime ore di venerdì è tornato a scendere leggermente, The post Bitcoin è tornato sopra i 10mila dollari, per la prima volta da oltre due settimane appeared first on Il Post.

Bitcoin -12% - vicino a bucare anche quota $6.000. Tonfo di Oltre -55% da inizio 2018 : Il sentiment negativo che sta affossando l'azionario globale non risparmia il mondo delle criptovalute, con il Bitcoin che continua a crollare, testando il minimo in due mesi, dallo scorso novembre.

Criptovalute in caduta libera. Bitcoin perde Oltre 10% : Le Criptovalute continuano a scendere, a conferma della disaffezione degli operatori, emersa da qualche tempo anche in risposta all'irrigidimento della regolamentazione in vari Paesi del mondo

Criptovalute in caduta libera. Bitcoin perde Oltre 10% : Teleborsa, - Le Criptovalute continuano a scendere , a conferma della disaffezione degli operatori, emersa da qualche tempo anche in risposta all'irrigidimento della regolamentazione in vari Paesi del ...

Criptovalute in caduta libera. Bitcoin perde Oltre 10% : Le Criptovalute continuano a scendere , a conferma della disaffezione degli operatori, emersa da qualche tempo anche in risposta all' irrigidimento della regolamentazione in vari Paesi del mondo . Il ...