Olio di palma | Caputo | ' Dall' Ue nuovi limiti ai grassi vegetali nocivi negli alimenti'

Olio di Palma : l’Ue adotta un limite ai contaminanti cancerogeni : Era il 2016 quando fu pubblicato uno studio dell'EFSA che evidenziava il formarsi di sostanze cancerogene nell'Olio di Palma trattato ad alte temperature.Da allora mi sono occupato molto da vicino della questione. Una mia oral question rivolta alla Commissione fu boicottata dalle pesanti lobby politiche presenti in Parlamento. Ho, poi, presentato un'interrogazione scritta alla Commissione, rispondendo alla quale la stessa si impegnava ad ...

Olio palma - Barilla : eliminazione apprezzata ma è alimento sicuro : Cremona, 23 mar. , askanews, La scelta di eliminare l'Olio di palma dai propri prodotti, è stata letta 'in modo positivo' da molti consumatori anche se 'ciò non toglie che un prodotto che contiene ...

Olio di palma - è il momento della verità : Nel 2010 numerose multinazionali che utilizzano Olio di palma nei propri prodotti si sono impegnate a eliminare dalla propria catena di approvvigionamento la deforestazione, la distruzione delle torbiere e la violazione dei diritti dei lavoratori e le comunità locali entro il 2020. Nonostante ciò, la distruzione delle foreste pluviali indonesiane a causa dell'espansione delle piantagioni di palma da Olio non ha mostrato alcun segno ...

Respinta a Bruxelles la proposta di togliere la dicitura “senza Olio di palma” nelle confezioni dei prodotti alimentari : La Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo ha bocciato la proposta di togliere la dicitura sulle etichette dei prodotti alimentari di tutte le indicazioni volontarie “senza olio di palma” e “senza OGM” presentato da due eurodeputati italiani, Alberto Cirio e Fulvio Martisciello. Secondo i due membri del parlamento, queste diciture andrebbero a distogliere l’attenzione dal contenuto del prodotto, e per questo andrebbero ...

[La polemica] Il diesel è diventato come l'Olio di palma - impresentabile. E si è arreso anche Marchionne : All'improvviso il diesel è diventato come l'olio di palma: impresentabile. E anche i suoi più strenui difensori, tra cui il capo di FCA Sergio Marchionne, si preparano alla resa. Non capiscono, ma si ...

“Senza Olio di palma” : l’Europa boccia la dicitura per la tutela del consumatore : Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento che, pur anche senza citare l’olio di palma, vieta che nelle etichette dei cibi siano pubblicizzati ingredienti non presenti, ma solo quelli effettivamente contenuti nel prodotto, per tutelare i consumatori dal proliferare di pubblicità ingannevoli o suggestive. Gli eurodeputati Alberto Cirio della Commissione Ambiente, Salute e Sicurezza Alimentare, e Fulvio Martusciello della Commissione ...

Stop alla scritta "senza Olio di palma" sulle etichette : "Ingannevole per i consumatori" : Stop alle etichette alimentari cosiddette "free from", come "senza olio di palma" o "senza ogm". Queste diciture andrebbero messe al bando perché ritenute...

Unione Italiana Olio di Palma sostenibile : “Bene la proposta del Parlamento Europeo di regolamentare i claim “senza” sui prodotti alimentari” : Cresce l’attenzione dell’Europa per le diciture e le indicazioni che, in ambito alimentare, vengono ritenute ingannevoli o allusive per il consumatore. La cosiddetta pubblicità del “senza”, che rischia a volte di confondere i consumatori e demonizzare alcuni ingredienti (come avvenuto con il “senza Olio di Palma”), è stata oggetto di un emendamento presentato dalla Commissione Affari economici e monetari del Parlamento Europeo alla risoluzione ...

L’Europa boccia la dicitura “senza Olio di palma” : Lo slogan "senza olio di palma" finisce nel mirino di Bruxelles. Il Parlamento europeo, nel corso della commissione parlamentare Affari economici e monetari, ha approvato un emendamento che, pur non facendo esplicito riferimento a questo tipo di olio, chiede di "vietare che nelle etichette dei cibi siano pubblicizzati ingredienti non presenti, ma solo quelli effettivamente contenuti nel prodotto, per tutelare i ...

Coldiretti : +17 - 6% di cibi senza Olio di palma : Balzo del 17,6% fra i cibi senza olio di palma che registrano il maggior incremento fra tutti gli alimenti che escludono sostanze sgradite ai consumatori. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base dell’Osservatorio Immagino su 46.600 prodotti dal quale si evidenzia, al contrario, un aumento delle vendite del 14,2% per quelli con la scritta “integrale” a conferma della svolta salutistica degli italiani. Negli scaffali ...

Nutella denunciata : "Spot ingannevole sull'Olio di palma” : La pubblicità della Nutella finisce sul tavolo dell'Antitrust, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Codacons ha presentato un esposto in cui chiede di sospendere...

Arriva il primo Olio di palma certificato "Rspo Next" : 'Siamo onorati di contribuire al dialogo positivo che la filiera dell'olio di palma offre ai suoi stakeholder in tutto il mondo, e siamo particolarmente orgogliosi di essere innovatori in questo ...

L’Ue rivede la pericolosità dell’Olio di palma - rischi minimi solo per i neonati : L’Ue rivede la pericolosità dell’olio di palma, rischi minimi solo per i neonati L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha alzato il limite della dose giornaliera tollerabile Continua a leggere L'articolo L’Ue rivede la pericolosità dell’olio di palma, rischi minimi solo per i neonati sembra essere il primo su NewsGo.

Ora l'Ue assolve l'Olio di palma : ?rischi minimi solo per i neonati : L'olio di palma? Non fa così male. Parola di Unione europea. Già, perché l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha rivisto la pericolosità di uno degli ingredienti più discussi degli ultimi anni, sostenendo ora che ci sono rischi minimi soltanto per i neonati.Gli esperti hanno applicato infatti un approccio scientifico aggiornato per valutare di nuovo i possibili effetti nocivi a lungo termine del contaminante da ...