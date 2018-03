Olimpiadi Tokyo 2020 | i criteri di qualificazione di tutti gli sport Regolamenti | tornei

Badminton - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Decide tutto il ranking - in palio cinque titoli : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Badminton. Si assegneranno cinque titoli: singolo e doppio per entrambi i sessi, doppio misto. Potranno partecipare 172 atleti (86 per sesso). Ogni Nazione potrà essere presente con massimo 16 atleti (8 per sesso di cui massimo 2 singolaristi e due doppi). Questa è la distribuzione dei posti a disposizione per i vari eventi: SINGOLARI: ...

Hockey prato - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : c’è posto per 12 squadre! : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda l’Hockey su prato. Saranno in programma due tornei (uno maschile, uno femminile) a cui parteciperanno 12 squadre (per sesso). Ogni formazione sarà composta da 16 atleti. QUALI SQUADRE SI QUALIFICANO alle Olimpiadi? PAESE ORGANIZZATORE: Giappone CAMPIONATI CONTINENTALI: Le Nazionali vincitrici dei cinque campionati continentali si ...

Canottaggio - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : tutte le competizioni femminili e maschili : Nel singolo senior saranno 32 gli equipaggi in gara: 9 arriveranno dai campionati del Mondo, 5 saranno per Asia ed Oceania, 5 per l'Africa, 5 per l'America, 5 dall'Europa ed 1 per la nazione ...

Canottaggio - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : tutte le competizioni femminili e maschili : Sono stati resi noti i criteri di qualificazione olimpica per Tokyo 2020 per quanto riguarda le 14 specialità del Canottaggio: per la parità di genere tali regole, di seguito esposte, valgono sia per le gare maschili che per quelle femminili. Saranno qualificate 103 imbarcazioni, per un totale di 263 atleti. Nel singolo senior saranno 32 gli equipaggi in gara: 9 arriveranno dai campionati del Mondo, 5 saranno per Asia ed Oceania, 5 per ...

Tiro a volo - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : debutta il trap misto! : Sono stati ufficializzati i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Tiro a volo. Saranno messi in palio cinque titoli (2 femminili, 2 maschili, 1 mistoi). Ogni Nazione può partecipare con 2 atleti per specialità e un massimo di due squadre per team event. COME CI SI QUALIFICA alle Olimpiadi Tokyo 2020? EVENTI DI qualificazione: Gli eventi di qualificazione si disputeranno tra il 1° settembre 2018 e il ...

Tiro a segno - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : debuttano le prove a squadre miste! : Sono stati ufficializzati i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Tiro a segno. Saranno messi in palio dieci titoli (4 femminili, 4 maschili, 2 individuali). Ogni Nazione può partecipare con 2 atleti per specialità e un massimo di due squadre. COME CI SI QUALIFICA alle Olimpiadi Tokyo 2020? EVENTI DI qualificazione: Gli eventi di qualificazione si disputeranno tra il 1° settembre 2018 e il 30 aprile ...

Lotta - Olimpiadi Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia e i giovani in rampa di lancio : Come per gli altri sport olimpici estivi, anche per la Lotta il 2018 segna una tappa di passaggio fondamentale in vista dei Giochi di Tokyo 2020: già quest’anno avremo indicazioni molto importanti su quali potrebbero essere i protagonisti in chiave azzurra nella rassegna a cinque cerchi che avrà luogo in terra nipponica. La stella assoluta della nazionale italiana continua a rispondere al nome di Frank Chamizo Márquez, il venticinquenne di ...

Atletica - Olimpiadi Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia e i giovani in rampa di lancio. Tamberi e Palmisano le certezze - si sogna con la figlia di Fiona May : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è già partita, l’Italia dell’Atletica leggera proverà a essere protagonista ma la situazione non è certamente delle più rosee: il nostro movimento è in grande crisi, i risultato stentano ad arrivare e si fatica a vedere la luce in fondo al tunnel. L’obiettivo è quantomeno quello di conquistare una medaglia dopo il pesantissimo zero di Rio 2016 ma le prestazioni viste agli ultimi ...

Scherma - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutte le armi tornano in gara - l’Italia vuole fare il pieno : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Scherma. Finalmente è stata cancellata la regola della rotazione e nella capitale giapponese si assegneranno 12 titoli: i sei nelle armi individuali e anche i sei nelle prove a squadre, senza alcuna esclusione. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che ci saranno a disposizione 212 posti in totale (102 al maschile e 102 al ...

Baseball - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sarà Italia-Olanda. E al Premier12…. : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Baseball. Il batti e corri torna ai Giochi: spazio a sei squadre che si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. L’Italia proverà a essere della partita ma Sarà davvero molto difficile strappare il pass. Vediamo nel dettaglio come ci si qualifica ai Giochi. PAESE ORGANIZZATORE: Il Giappone è ammesso di diritto ...

Softball - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia dovrà battere l’Olanda : Il CIO ha comunicato i criteri di qualificazione del Softball a Tokyo 2020, quando questo sport farà il suo rientro ai Giochi dopo due esclusioni (Londra e Rio). Già si conosceva il numero delle partecipanti, sei, mentre adesso si conosce anche il percorso che le squadre dovranno affrontare. Il Mondiale 2018 che si disputerà ad agosto a Chiba, in Giappone, qualificherà la vincitrice. Proprio la squadra nipponica è a sua volta già qualificata, ...

Niccolò Campriani : “Non ho più tirato dal trionfo di Rio. Olimpiadi Tokyo 2020? Discorso chiuso - ora lavoro al Cio” : Niccolò Campriani si è ormai ritirato dalle scene, dopo aver vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 ha deciso di appendere la carabina al chiodo e a 30 anni si è chiamato fuori dai giochi. L’ingegnere fiorentino ora lavora nelle stanze del Cio a Losanna e lo sport sembra essere un lontano ricordo come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Il Tempo: “Ad oggi l’ultimo colpo che ho sparato è stato ...

Ginnastica artistica - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : 196 posti tra Mondiali - Coppe del Mondo - Europei : Sono stati ufficializzati i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica. I posti a disposizione della Polvere di Magnesio sono i consueti 196 (98 per sesso) ma il meccanismo è stato radicalmente stravolto rispetto a quello consueto. La grande rivoluzione è che le squadre saranno composte soltanto da 4 atleti ma le Nazioni che parteciperanno ai Giochi con il team potranno anche essere ...

Arrampicata sportiva - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : solo 20 posti - si gareggerà nella combinata! : L’Arrampicata sportiva è una delle nuove discipline inserite nel programma a cinque cerchi: lo sport climbing farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono stati definiti i criteri di qualificazione per questa prima storica volta. I due titoli (maschile e femminile) verranno assegnati attraverso la combinata, nuova specialità che rappresenta la fusione di boulder, lead e speed (si sommano i punti ottenuti nelle tre prove ...