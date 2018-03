Olimpiadi : incontro Zaia - Rossi e Kompatscher su candidatura Dolomiti 2026 (2) : (AdnKronos) - Rossi e Kompatscher hanno confermato a Zaia l’interesse e la possibilità di mettere a disposizione impianti e strutture esistenti dei propri territori per ospitare il grande evento sportivo: anche l’utilizzabilità di tali risorse dovrà trovare compiuta valutazione nel dossier che dovrà

Olimpiadi : incontro Zaia - Rossi e Kompatscher su candidatura Dolomiti 2026 : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, si sono incontrati stamane a Venezia. Numerosi gli argomenti affrontati dai tre presidenti: dalle possibili collaborazioni sul fronte infrastrutturale e viabilistico, ai temi dei trasporti e dell’acqua e più in generale ai ...

Candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 : incontro a Pinerolo con il PD : ... Poetro Marocco, presidente del Comitato FISI Alpi Occidentali , Federazione italiana Sport invernali, , Marco Bellion, presidente del comitato regionale Fisg , Federazione italiana Sport del ...

Alle Olimpiadi arriva Ivanka. Attesa per il possibile incontro con il delegato di Kim : Tra Corea del Nord e Usa si inserisce così la Corea del Sud, che cercherà di sfruttare questa opportunità per convincere Donald Trump a proseguire la sua politica di riavvicinamento con Pyongyang. La ...

Alle Olimpiadi arriva Ivanka Trump. Attesa per il possibile incontro con il delegato di Kim : Un'Olimpiade che ha più chiavi di lettura: quella sportiva, degli atleti e delle medaglie, e quella politica, delle visite studiate ad hoc, dei posti a sedere in tribuna e delle strette di mano, il tutto volto a non intaccare il delicato equilibrio che si è imposto tra Usa, Corea del Nord e Corea del Sud nel corso di questi Giochi invernali, ormai prossimi alla fine.Ed è proprio durante la cerimonia di chiusura che sono ...

Olimpiadi - ipotesi incontro Usa-Nordcorea : Seul, 22 feb. (AdnKronos) – La Corea del Nord ha annunciato che invierà una delegazione di alto livello alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di PyeongChang che si terrà domenica. Lo hanno riferito funzionari di Seul. Kim Yong-chol, vice presidente del Partito dei lavoratori della Corea (WPK) al potere e responsabile delle relazioni con il Sud, guiderà la delegazione di otto membri, che rimarrà per tre giorni, secondo il ...

Così è saltato l'incontro segreto tra Usa e Corea del Nord durante le Olimpiadi : E' saltato all'ultimo momento l'incontro tra il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e la delegazione della Corea del Nord alle Olimpiadi invernali 2018: Pyongyang ha annullato il meeting a due...

Olimpiadi - annullato incontro Pence-Kim : 1.47 Il vicepresidente Usa, Mike Pence era partito per le Olimpiadi in Corea del Sud con un accordo per vedere in segreto alti rappresentanti norcoreani. Ma il 10 febbraio, meno di due ore prima che Pence e il suo team fossero pronti per incontrare Kim Yo Yong, la sorella più giovane di Kim Jong Un, e Kim Yong Nam, il capo (nominale) della Nord Corea, i dirigenti di Pyongyang hanno fatto marcia indietro.Ciò può essere dovuto al fatto che Pence ...

Olimpiadi Corea - Kim Jong Un invita presidente Sud a Pyongyang/ Lettera a Moon : “Incontro il prima possibile” : Olimpiadi Corea, Kim Jong Un invita presidente Sud a Pyongyang. Lettera a Moon Jae-in: “Incontro il prima possibile”. Ultime notizie sul disgelo, intanto spunta il giallo dell'attacco hacker(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 10:14:00 GMT)

Olimpiadi invernali. Domani cerimonia di apertura con sorella leader Kim. No incontro Corea Nord-Usa : Al via in Corea del Sud le Olimpiadi invernali di PyeongChang. Anche la sorella del leader Kim sarà presente nella delegazione nordCoreana, che arriverà Domani in aereo. L'Onu ha tolto intanto le sanzioni a uno dei delegati di Pyongyang ai Giochi. La Corea del Nord esclude un incontro con la delegazione Usa: mai implorato dialogo e mai lo faremo.

Kim - Olimpiadi : nessun incontro con Usa : 1.54 La Corea del Nord "non ha alcuna intenzione" di incontrare rappresentanti statunitensi nella Corea del Sud dove il prossimo 9 febbraio inizieranno le Olimpiadi invernali. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa di Pyongyang, Kcna (Korean Central News Agency). Giorni fa il vicepresidente americano Pence, rispondendo ai giornalisti, aveva lasciato intendere che in occasione dell'apertura delle Olimpiadi avrebbe potuto esserci un incontro tra i ...