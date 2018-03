Olanda | pil 2017 cresce del 3 | 2% | in 4° trim +0 | 8%

meteoweb.eu

Roma, 26 mar. (AdnKronos/dpa) –, come previsto, l'economia olandese. Nel quartoestre delil pil ha registrato un incremento dello 0,8% in accelerazione rispetto al +0,4% nel terzoestre. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dal Central Bureau of Statistics. La crescita dell'ultima frazione dell'anno è stata trainata soprattutto dalle esportazioni. Su base annua, la crescita delestre è stata del 2,9%, in leggera frenata rispetto al +3% del terzoestre. Per l'intero, l'incremento è stato del 3,2%, lo 0,1% in più rispetto ai dati preliminari.