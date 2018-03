wired

: Occhio al Qr Code truffa: potrebbe portarti a siti pirata - micheleiurillo : Occhio al Qr Code truffa: potrebbe portarti a siti pirata - MilanoCitExpo : Occhio al Qr Code truffa: potrebbe portarti a siti pirata #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Utenti Apple, attenti ai Qrche fotografate:ro contenere link malevoli camuffati da collegamenti internet del tutto legittimi. È questo il risultato dell’ultima falla nel sistema operativo di iPhone e iPad, resa pubblica nelle scorse ore da Infosec, che nella fattispecie risiede nel software che governa il modo in cui i codici Qr vengono trasformati dalla fotocamera in indirizzi internet. Secondo quanto scoperto e dimostrato sul sito, fotografando un codice creato ad arte il sistema operativo chiede all’utente se desidera visitare un sito web inoffensivo come ad esempio quello di Facebook; in realtà però il link porta da tutt’altra parte, per esempio verso indirizzi web malevoli. L’utente, pensando di finire all’interno del social network di Zuckerberg acconsente alla richiesta della notifica visualizzata finendo invece chissà dove. Il ...