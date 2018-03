Nuovo test per l’Italia di Di Biagio | amichevole contro l’Inghilterra

Audio - testo e traduzione di Change - il Nuovo singolo di Charlie Puth con James Taylor dedicato alle vittime di violenza : Si intitola Change il nuovo singolo di Charlie Puth con James Taylor, rilasciato domenica 25 marzo e disponibile su tutte le piattaforme digitali download e streaming. La collaborazione unisce il giovane talento della musica elettro-pop internazionale, già star di Attention pubblicata lo scorso anno, e il musicista statunitense James Taylor, che recentemente è stato ospite al Festival di Sanremo per duettare con Giorgia. Change è un brano ...

LIVE Pagelle Italia-Argentina in DIRETTA : gli azzurri sfidano l’Albiceleste per rialzare la testa e avviare il Nuovo corso : Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE dell’amichevole tra Italia e Argentina. Gli azzurri ripartono con la testa ancora rivolta alla mancata qualificazione ai Mondiali 2018, ma anche con la consapevolezza di dover ripartire dal punto più basso della storia del calcio italiano attraverso un processo di rinnovamento che parte dal test amichevole all’Etihad Stadium di Manchester contro l’Albiceleste. Il ct Di Biagio si affida ...

Un quiz per il concerto delle Vibrazioni : il Nuovo contest del Mattino : Dopo la partecipazione al sessantottesimo Festival di Sanremo con 'Così sbagliato' e la pubblicazione del quinto album di inediti 'V', Le Vibrazioni sono tornate on the road. Il tour della band ...

Nel Nuovo singolo di Nesli - un racconto per Immagini dedicato ai più deboli : audio e testo : Il nuovo singolo di Nesli è finalmente ufficiale. Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, Francesco Tarducci è tornato in radio con un brano nel quale prende una chiara posizione in favore dei più deboli, con qualche sfumatura dalla quale si intravede il tema del bullismo. Immagini è il titolo che l'artista ha scelto per la sua nuova espressione discografica, approdata in radio dal 23 marzo. Stupisce il fatto di voler continuare a utilizzare il ...

Audio e testo di Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore - il Nuovo singolo di Federica Carta con La Rua dopo il no a Sanremo : Si intitola Sull'Orlo Di Una Crisi D'Amore, il nuovo singolo di Federica Carta con La Rua: il brano anticipa il primo album di inediti della cantante di Amici 2017. Sull'Orlo Di Una Crisi D'Amore è il secondo singolo estratto da Federica Carta, in rotazione radiofonica da venerdì 23 marzo e disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming. Il brano è stato scritto da Dario Faini, Alessandro Raina e Daniele Incicco, e vede la ...

Audio e testo di Morirò da Re dei Maneskin - il singolo inedito anticipa il Nuovo album : Morirò da Re dei Maneskin è disponibile da oggi, venerdì 23 marzo, in rotazione radiofonica e in digital download in tutti gli store. Il nuovo singolo inedito del gruppo di X Factor 11 anticipa l'album di prossima pubblicazione che seguirà l'EP d'esordio dal titolo Chosen. anticipato dal singolo omonimo, pubblicato in occasione dei Live Show della scorsa edizione di X Factor, i Maneskin stanno presentando le canzoni dell'EP Chosen in tour nei ...

Nuovo affondo all’Isola : la testimonianza di Samantha De Grenet : Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Samantha De Grenet, concorrente dell’ "Isola dei Famosi" nel 2017, conferma che, come rivelato a Striscia da

Sardegna - torna la protesta dei minatori di Olmedo : cava di Nuovo occupata : A poco meno di tre mesi dalla fine dell'ultima protesta, i minatori di Olmedo, nel nord-ovest della Sardegna, sono tornati sotto terra, a 150 metri di profondità, occupando l'intera cava che produce ...

Reunion con Greatest Hits e Nuovo tour dei Take That - Robbie Williams torna per il 30° anniversario del gruppo? : Nell'anno della Reunion delle Spice Girls è stato annunciato anche il nuovo tour dei Take That: l'altra band iconica per i teenagers degli anni '90, che ha fatto la storia della musica inglese prima di separarsi e tornare insieme a fasi alterne con diversi progetti negli anni 2000, pubblicherà un album di Greatest Hits entro la fine del 2018 e intraprenderà una nuova tournée in tutto il mondo nel 2019. Negli ultimi mesi si è molto parlato ...

Johnny Depp testimonial per il Nuovo profumo Dior - l’intervista : Fullscreen01/02 Johnny Depp02/02 Johnny Depp Nel 2015, per la prima volta in tutta la sua carriera, Johnny Depp si mette nei panni di testimonial beauty. A sceglierlo è Dior che scrive un nuovo capitolo con Sauvage, una Eau de Toilette sensuale e selvaggia creata da François Demachy. Nel 2018 il Parfumeur Créateur di Dior torna a sorprenderci con la variante Eau de Parfum, ancora più magnetica e primitiva. La tenacia è la stessa, grazie alla ...

Valerio Scanu - il Nuovo singolo Ed Io : audio - video e testo : Valerio Scanu presenta oggi il nuovo singolo inedito Ed Io, disponibile in rotazione radiofonica e in digital download e in tutti gli store digitali da oggi, venerdì 16 marzo. Ieri l’artista ha presentato ufficialmente anche il suo libro autobiografico intitolato Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary in libreria da giovedì 15 marzo. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI. Valerio Scanu, il nuovo singolo Ed Io: audio Il nuovo brano, ...

Il Nuovo murale di Banksy è una protesta contro la carcerazione di un'artista curda : Un muro lungo 20 metri nell'angolo tra Houston Street e Bowery, a Manhattan, è l'ultima tela scelta da Banksy. Lo street artist ha interpretato a modo suo la protesta contro la carcerazione dell'artista e giornalista turca Zehra Dogan, condannata lo scorso marzo per aver dipinto la distruzione di una città turca, con la bandiera del paese che sventola tra le macerie.La foto dell'opera è stata condivisa dallo stesso Bansky, ...

Audio - testo e traduzione di Done For Me di Charlie Puth con Kehlani - il Nuovo singolo da Voicenotes : la data di uscita dell’album : Done For Me di Charlie Puth è il nuovo singolo rilasciato in collaborazione con Kehlani, disponibile sulle piattaforme digitali in streaming e download. Cantante e produttore nominato diverse volte ai Grammy Awards, Charlie Puth è tra le popstar interazionali più apprezzate del momento. Il nuovo singolo Done For Me di Charlie Puth con Kehlani anticipa il secondo album del cantante, inizialmente previsto per il mese di febbraio. Charlie ...

Audio e testo Ed Io di Valerio Scanu - il Nuovo singolo sul legame tra l’Onnipotente e l’essere umano : Ed Io di Valerio Scanu è da oggi disponibile in rotazione radiofonica e in digital download. Il nuovo singolo dell'artista sardo è un brano inedito non ancora inserito in un album ed è disponibile in tutti gli store digitali da oggi, venerdì 16 marzo. All'indomani della presentazione ufficiale del libro autobiografico Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary, in vendita da giovedì 15 marzo, Valerio Scanu torna alla sua musica rilasciando ...