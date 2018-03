Breve guida al Nuovo governo : Le consultazioni cominceranno il 3 aprile: cosa dobbiamo aspettarci e cosa succederà nel frattempo, già a partire da oggi The post Breve guida al nuovo governo appeared first on Il Post.

Nuovo governo - cosa succede adesso? : (Photo: FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images) Camera e Senato hanno dei presidenti: sabato il Parlamento ha eletto Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, mentre a Palazzo Madama la presidente è Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia. Un tassello verso la composizione del governo che rimette la palla nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale avvierà le consultazioni martedì 3 aprile. Il fine settimana al ...

Sondaggi politici - Nuovo Governo/ Voti 'corretti' post-Elezioni : Centrodestra perde terreno - ma sale la Lega : Sondaggi politici elettorali verso il nuovo Governo. Voti 'corretti' post-Elezioni, Centrodestra perde terreno, M5s mantiene il successo elettorale.

Governo - Berlusconi : “Salvini sia il Nuovo premier. Esecutivo con M5S? Elettorato di centrodestra non perdonerebbe” : Matteo Salvini “ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo Governo”. Ma non con i 5 Stelle: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un Governo Cinque Stelle? Non credo che l’Elettorato di centrodestra lo perdonerebbe“. Parola ...

Sondaggi politici - Nuovo Governo/ Voti ‘corretti’ post-Elezioni : Centrodestra perde terreno - ma sale la Lega : Sondaggi politici elettorali verso il nuovo Governo. Voti "corretti" post-Elezioni, Centrodestra perde terreno, M5s mantiene il successo elettorale. Ultime notizie e scenari(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 07:46:00 GMT)

Mons. Galantino : il lavoro sia la priorità del Nuovo governo : Il segretario generale della Conferenza episcopale italiana: c'è il rischio che il disagio diventi violenza

Dal 3 aprile le consultazioni. Per il Nuovo governo subito una manovra : Il governo dovrà mettere in piedi subito una manovrina e poi trovare 30 miliardi per il def oltre alle somme necessarie per le nuove scelte politiche del neo esecutivo -

Nuovo governo - adesso cosa succede? Consultazioni e non solo : tutte le tappe : Dopo l'elezione dei due presidenti di Camera e Senato il primo passaggio istituzionale sono state le dimissioni dell'ormai ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che è salito al Quirinale per ...

Riunioni - consultazioni e fiducia : il calendario giorno per giorno fino al Nuovo governo : I presidenti di Camera e Senato sono stati eletti, il premier Paolo Gentiloni, come da prassi, si...

Ecco le regole della partita che porterà alla formazione del Nuovo governo : Avviata ufficialmente la XVIII legislatura ed eletti i nuovi presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, ora la partita si sposta sulla formazione del governo. Il primo passaggio ufficiale sono le dimissioni del presidente del Consiglio: il governo resterà in carica solo per gli affari correnti e finchè non vedrà la luce il nuovo esecutivo. Queste le 'tappè istituzionali e da prassi ormai ...

Pensioni : c’è intesa tra Salvini e Di Maio - novità in arrivo col Nuovo governo Video : C’è sempre più sintonia tra la Lega e il Movimento 5 stelle che, dopo aver condotto oggi in porto l’elezione dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ora guardano con interesse alla formazione del nuovo governo [Video]mettendo al centro del confronto politico i programmi e sottolineando i possibili punti d’intesa a partire dalla riforma #Pensioni e dalla riduzione della pressione fiscale. Subito dopo l’elezione di ...

Francia : Santanché - Nuovo governo affronti immigrazione incontrollata : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Quello che è accaduto in Francia è terribile ed è un chiaro messaggio che il terrorismo islamico tesse ancora le sue trame attraverso cellule impazzite che da un momento all’altro possono scatenare l’inferno. Questo ci spinge a non abbassare la guardia anche da noi e a non illuderci di sembrare immuni da un pericolo reale. Mi auguro che il nuovo governo prenda ogni misura per contrastare un ...

Le tappe verso il Nuovo governo : consultazioni il 3 aprile : Parte con l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, il countdown verso la formazione dell'esecutivo dopo il voto del 4 marzo. I tempi sono incerti per parlare della prima cerimonia della ...

Dai gruppi parlamentari all'incarico - le tappe verso il Nuovo governo - : Eletti i presidenti delle Camere, Roberto Fico a Montecitorio ed Elisabetta Casellati al Senato, prende il via l'iter per la formazione dell'esecutivo. Dopo la seconda seduta dei due rami del ...