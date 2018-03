Nuovi e vecchi flirt in Grey’s Anatomy 14 | da Meredith e il paziente Scott Speedman a

optimaitalia

(Di lunedì 26 marzo 2018) Sarà un "Super-y Grey's" quello in onda il 29 marzo negli Stati Uniti con l'episodio numero 17 di Grey's14, come preannuncia un nuovo promo della serata #TGIT (Thank God It's Thursday) del giovedì sera di ABC dedicata alle serie prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes.Il prossimo episodio del medical drama, dal titolo One Day Like This, privilegerà le storyline a sfondo sentimentale che vedono coinvolti i protagonisti della serie, a partire daGrey passando per Owen Hunt.La prima appare nel nuovo promo mentre sorride compiaciuta ad un suoallettato, interpretato dalla guest star: l'attore è stato annunciato per un ruolo ancora top-secret in alcuni episodi della stagione attualmente in corso su ABC e in Italia su FoxLife. Stando al promo, la Grey sembra affascinata dal giovane, con cui probabilmente avrà a che fare per la ...