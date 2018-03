Nuovi casting per Gomorra | e altre selezioni in programma

Blastingnews

: Si cercano altre comparse per la quarta stagione di #Gomorra. Come partecipare. - VesuvioLive : Si cercano altre comparse per la quarta stagione di #Gomorra. Come partecipare. - NeM_Management : Blasting News parla dell'evento N&M Day Casting Nuovi Volti 2018.Ringraziamo il magazine che conta. - lavorofacile : I NUOVI CASTING NELLE QUATTRO PAGINE DI TROVASET -

(Di lunedì 26 marzo 2018) In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte ae provini per la serie Tv(per comparse di qualunque età), ma anche per il teatro e per uno spot e un video musicale. Per quanti supereranno i variè sempre prevista la retribuzione. Rum Communication Lo studio di produzione video Rum Communication, per la realizzazione di uno spot pubblicitario cerca un attore di bella presenza di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Inoltre, per un video clip musicale sempre la Rum Communication cerca un'attrice di bella presenza, di età tra i 18 e i 25 anni. In entrambi i casi si richiede esperienza nel settore. Lesi terranno a Pisa mentre le riprese verranno effettuate in Toscana, tra la provincia di Livorno e quella di Pisa, nel mese di aprile. Gli interessati possono inviare foto e curriculum a:@rumcommunication.it May Contain Food, May ...