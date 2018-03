Nuova Zelanda - occupazione nuovo requisito per decisioni Banca Centrale : "L'importanza della politica monetaria come strumento per sostenere l'economia reale si è evoluta e sarà riconosciuta dalla legge neozelandese aggiungendo i risultati dell'occupazione e la stabilità ...

Nuova Zelanda - quando il rugby si fonde col calcio : convocato il figlio di Kirwan! : John Kirwan infatti è stato uno dei pilastri degli All Blacks a cavallo fra gli anni '80 e '90 con 62 presenze con un primo e un terzo posto in Coppa del Mondo.

Dieci dollari al giorno a chi va a lavoro in bici - l’idea di un’azienda in Nuova Zelanda : Dieci dollari al giorno a chi va a lavoro in bici, l’idea di un’azienda in Nuova Zelanda L’idea di un’agenzia pubblicitaria di Christchurch per migliorare la salute dei propri dipendenti e abbassare il livello di dipendenza dalle auto. I dipendenti potranno ricevere fino a Dieci dollari al giorno in più sullo stipendio.Continua a leggere L’idea […] L'articolo Dieci dollari al giorno a chi va a lavoro in bici, l’idea di ...

Rugby - All Blacks da record : impatto da 145 milioni sul Pil della Nuova Zelanda : All Blacks da record per il turismo della Nuova Zelanda. La serie contro i British and Irish Lions ha infatti avuto un impatto importante per il territorio. Nel 2017, la Federazione neozelandese di Rugby ha infatti annunciato di avere avuto ricavi per 257 milioni di dollari neozelandesi (150 milioni di dollari), contro i 162 (96 […] L'articolo Rugby, All Blacks da record: impatto da 145 milioni sul Pil della Nuova Zelanda è stato ...

Nel 1981 un adolescente sparò alla regina Elisabetta in Nuova Zelanda : Ma non riuscì a colpirla perché era mal posizionato e aveva un fucile inadeguato, hanno detto i servizi segreti neozelandesi The post Nel 1981 un adolescente sparò alla regina Elisabetta in Nuova Zelanda appeared first on Il Post.

Rugby - i ranking mondiali aggiornati : la Nuova Zelanda precede l’Inghilterra in entrambe le graduatorie : Il Sei Nazioni di Rugby non fa variare più di tanto i ranking mondiali, segno che quanto sta accadendo nel torneo della palla ovale rispecchia il reale valore delle squadre impegnate. La Nuova Zelanda è in testa in entrambe le classifiche in maniera importante, sempre davanti all’Inghilterra, poi le classifiche si diversificano. Si attesta in terza piazza, tra gli uomini, l’Irlanda, che si candida a vincere il torneo. ...

Nuova Zelanda. Le meraviglie della South Island. In autostop : Tra boutique di lusso e locali sempre pieni è la 'Disneyland' dello sport estremo: dal bungee jumping d'alta quota alla 'canyon swing' , una sorta di altalena sospesa a centinaia metri su una rupe ...

Il Partito Nazionale della Nuova Zelanda ha scelto come suo nuovo leader un ex ministro di origini Maori - Simon Bridges : Il Partito Nazionale della Nuova Zelanda, di centrodestra e attualmente all’opposizione, ha scelto come suo nuovo leader Simon Bridges, un ex ministro di origini Maori: è la prima volta che accade. Bridges, che ha 41 anni, è stato nominato tra The post Il Partito Nazionale della Nuova Zelanda ha scelto come suo nuovo leader un ex ministro di origini Maori, Simon Bridges appeared first on Il Post.

Nuova Zelanda - meta dei milionari della Silicon Valley dopo l’Apocalisse : La terra del rugby e della haka, con una natura rigogliosa e ancora incontaminata, è vista da sempre più paperoni dell’industria di Internet e dell’informatica come meta ideale per rifugiarsi nel caso di disastri mondiali. Ma come la prendono i fieri e simpatici nativi??Con ironia, ovviamente ...

Nuova Zelanda - ciclone Gita : un migliaio di turisti bloccati a Golden Bay : I resti del ciclone Gita (venti fino a 140 km/h e circa 200 mm di piogge) stanno provocando danni e disagi in Nuova Zelanda e circa un migliaio di turisti sono bloccati nella Golden Bay: le autorità stanno valutando l’ipotesi di mandare traghetti per prelevare i turisti dalla isolata regione di South Island, dopo che enormi frane hanno costretto all chiusura della principale autostrada. Il maltempo ha generato blackout, che hanno lasciato ...

Dalla Nuova Zelanda al resto del mondo - chi sono le donne che fanno i videogiochi : ... tra i tweet con questo hashtag possiamo trovare anche streamer , ragazze che giocano ai videogames in diretta su piattaforme di streaming come Twitch o YouTube, e giornaliste. L'aspetto più ...