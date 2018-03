Non sono un terrorista | vi denuncio tutti Parla il tunisino ricercato a Roma

Roma - tunisino sospetto a Chi l'ha visto? : 'Non sono un terrorista - denuncio tutti' : 'Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno. denuncio tutti!'. sono le dichiarazioni di Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato da ieri per una ...

Il tunisino ricercato a Chi l'ha visto? : 'Non sono un terrorista' : Roma, 26 mar. , askanews, 'Chi l'ha visto?' ha rintracciato in Tunisia Atef Mathlouthi, il 40enne tunisino che, in una lettera anonima recapitata all'ambasciata italiana a Tunisi, era stato segnalato ...

Il tunisino ricercato a 'Chi l'ha visto?' : 'Non sono terrorista' : Roma, 26 mar. , askanews, 'Chi l'ha visto?' ha rintracciato in Tunisia Atef Mathlouthi, il 40enne tunisino che, in una lettera anonima recapitata all'ambasciata italiana a Tunisi, era stato segnalato ...

Tunisino ricercato : Non sono terrorista : 9.23 "Non sono un terrorista, non sono latitante. La polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno.Denuncio tutti!" Lo ha detto il Tunisino ricercato per una segnalazione su possibili attentati a Roma,rintracciato da "Chi l'ha visto" L'intervista alle 11.30 su Rai3. Una lettera anonima, all'ambasciata italiana a Tunisi, aveva segnalato una possibile minaccia terroristica in Italia, in particolare a Roma. Ed era sospettato Atef ...

Roma - tunisino sospetto a Chi l'ha visto? : 'Non sono un terrorista - denuncio tutti' : 'Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno. denuncio tutti!'. sono le dichiarazioni di Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato da ieri per una ...

Terrorismo - l’uomo ricercato per “possibili attentati a Roma” è in Tunisia. A Chi l’ha visto : “Non sono un terrorista” : Non si trovava in Italia e dice di non essere né un terrorista né un latitante. Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato dalle forze dell’ordine italiane dopo una segnalazione arrivata all’ambasciata italiana a Tunisi, è stato rintracciato dalla trasmissione Chi l’ha visto?. L’uomo, 41 anni, non era a Roma ma nel suo Paese d’origine. “Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha ...

Rintracciato a Tunisi da "Chi l'ha visto" Atef Mathlouti : "Non sono un terrorista - denuncio tutti" : 41 anni, più volte arrestato dalla polizia per spaccio di droga, era stato segnalato all'Ambasciata di Tunisi come possibile attentatore. La foto segnaletica dell'uomo, sospettato di essere un islamista radicale, è stata diramata a tutti gli uffici investigativi e anche alle pattuglie sul territorio.

"Non sono un terrorista - denuncio tutti". Parla il tunisino ricercato a Roma a "Chi l'ha visto?" : "Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno. denuncio tutti!". sono le dichiarazioni di Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato da ieri per una segnalazione su possibili attentati a Roma, che è stato rintracciato da "Chi l'ha visto?" in Tunisia. L'intervista verrà trasmessa alle 11.30 su Rai3.Una lettera anonima, recapitata all'ambasciata a Tunisi, aveva rivelato la sua ...

Chi sono i candidati alla presidenza egiziana che Non possono sfidare Al Sisi : ... sono 60 mila i prigionieri politici attuali a cui si sommano decine di giornalisti, classificando l'Egitto tra gli ultimi venti Paesi al mondo per la libertà di stampa .

Femminicidio - la storia di Lidia : 'Non ci protegge nessuno - io sono già morta' : ' Lui potrebbe uscire già domani, io sono già morta e lo so benissimo . Sto solo cercando di costruire un futuro per le mie due bambine'. sono dichiarazioni forti e piene di disperazione, quelle di ...

I motivi per cui la serie tv Will & Grace Non ha stufato il pubblico sono molti - infatti Non ci abbandoneranno : ... sì, undici!, anni la sua storica sit-com aveva fatto gioire milioni di fan nel mondo. Gli stessi fan che in questi giorni stanno ballando sui tavoli dopo aver saputo che Will Truman e Grace Adler ...

“Io e Monte…”. La verità di Paola Di Benedetto sulla lovestory con l’ex di Cecilia Rodriguez. L’amore è scoppiato sull’Isola ma da quando sono tornati Non si fa altro che parlare di crisi. La confessione : Non suoni come una bestemmia citare Fabrizio De André anche qui, ma è il caso di dirlo in merito a questa storia dai contorni sfuggenti: “Amore che vieni, amore che vai…”. Continua, infatti, a far parlare la storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Sbocciata all’Isola dei Famosi, la relazione va avanti sebbene più di qualcuno sia scettico sulla natura di questo sentimento. sono molti, infatti, a ritenere ...

Gianni Amelio : "Sono un gay a cui l'adozione ha cambiato la vita. Ora sono Nonno - papà e marito. Ed è straordinario" : "La vita ti sorprende sempre, ma dal punto di vista umano, la mia conferma l'ho avuta negli anni Novanta". Inizia così la conversazione dell'HuffPost con Gianni Amelio, 73 anni da poco compiuti, uno dei simboli del nostro cinema, regista e scrittore di romanzi di successo. Il suo piatto di riso è troppo fumante per poter essere mangiato all'istante e lui, con quella calma che lo contraddistingue, ne approfitta per lasciarsi andare ...

Domenica Live - Paola Di Benedetto : "Non sono una ragazza facile - tra me e Francesco Monte è amore" : Cecilia Capriotti è stata grande protagonista dell'ultima puntata di Domenica Live. In particolare ha avuto un forte scontro con Paola Di Benedetto, che dopo l'Isola dei Famosi, ora sta vivendo una storia d'amore con Francesco Monte. Cecilia, tuttavia, non è convinta dell'autenticità della relazione. prosegui la letturaDomenica Live, Paola Di Benedetto: "Non sono una ragazza facile, tra me e Francesco Monte è amore" pubblicato su ...