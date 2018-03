“No dai | ditemi che non è lui” I fan dell’attore a bocca aperta di fronte alla sua

“Rivoluzione!”. Clamoroso cambio look per Cristina Chiabotto. Finita (malissimo) la storia con Fabio Fulco - l’ex miss Italia è sparita dai radar. Ma adesso si è fatta vedere così : “Non sembri tu…” (voglia di cambiamento?) : Bellissima e altrettanto riservata, Cristina Chiabotto da un po’ di tempo è sparita dai radar. Certo di lei si continua a parlare, suo malgrado dal momento che a fare dichiarazioni a destra e a manca è il suo ex Fabio Fulco. La bella ex miss Italia lo ha scaricato dopo 12 anni perchè lei, a detta dell’attore campano, non voleva costruire una famiglia. E lui, sappiamo benissimo ormai, c’è rimasto un gran male, al punto ...