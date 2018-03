Nissan Leaf - In Giappone disponibili batterie ricondizionate

Nissan - le batterie di LEAF illuminano la città giapponese di Namie : Nissan insieme alla sua affiliata 4R Energy Corporation hanno collaborato con la città giapponese di Namie per installare nuovi lampioni stradali wireless sostenibili che saranno alimentati...

Le batterie di Nissan Leaf illuminano la citta' : Roma, 22 mar. , askanews, Nissan e la sua affiliata 4R Energy Corporation hanno collaborato con la città di Namie, in Giappone, per installare nuovi lampioni stradali wireless sostenibili che saranno ...

La Nissan Leaf in viaggio 'Nelle pieghe del tempo'" : Dopo i veicoli dedicati a 'Star Wars: gli ultimi Jedi', Nissan torna nuovamente a ispirarsi al mondo del cinema con tre Leaf speciali. La casa nipponica, il collaborazione con l'azienda di distribuzione Walt Disney Studios Motion Pictures, ha realizzato tre originali elaborazioni della sue ...

Nuova Nissan Leaf 'Nelle pieghe del tempo' : Roma, 1 mar. , askanews, Nissan ha presentato tre Nissan LEAF da esposizione ispirate al film Disney Nelle pieghe del tempo, nate dalla collaborazione con l'azienda di distribuzione Walt Disney ...

Nissan Leaf - Tre speciali ispirate all'ultimo film Disney : Tre Leaf speciali per luscita dellultimo film della Disney, Nelle pieghe del tempo (in originale, "A Wrinkle in Time" ispirato al romanzo omonimo del 1963. Di Madeleine LEngle). Come parte della collaborazione della Nissan con i Walt Disney Studios, sono nati questi veicoli unici, che utilizzano una tecnologia Led avanzata per creare un effetto ipnotico simile a quello che si vedrà nel film (in uscita nei cinema il 9 marzo).Spettacolo ...

Nissan Leaf : la prima diretta Facebook alimentata dall'elettrica [VIDEO] : E' la prima volta al mondo, in cui una vettura al 100% elettrica alimenta una diretta streaming, durata oltre 20 minuti. ' Il mondo è sempre più orientato all'elettricità e le tecnologie sono sempre ...

Nissan Yoka ECO Bus - test in Giappone per l’autobus a batteria figlio della Leaf : Applicare agli autobus la tecnologia a emissioni zero della Leaf – l’auto elettrica più venduta al mondo – al fine di favorire la diffusione dei trasporti pubblici ecocompatibili ed abbatterne i costi: è questo l’ultimo progetto di Nissan. Un’iniziativa promossa dalla Kumamoto University: la sperimentazione si svolgerà il prossimo mese in Giappone, nella città di Kumamoto, sulla costa occidentale del paese. Esiste una collaborazione ...

Autobus elettrici : primi test con la tecnologia di Nissan Leaf in Giappone : L'Autobus, ribattezzato 'Yoka ECO Bus' , sarà provvisto di tre batterie, tre motori elettrici e un inverter identici a quelli installati su Nissan LEAF, il veicolo elettrico più venduto al mondo. In ...

Nuova Nissan Leaf - la prova : Tenerife (Spagna) – Durante la presentazione italiana della Nuova Nissan Leaf abbiamo saputo quasi tutto: dalle caratteristiche salienti dell’auto, alla sua capacità di funzionare come una batteria per il sistema di approvigionamento energetico casalingo, passando per la possibilità (una volta che le leggi italiane lo consentiranno) di integrarla nella smart grid urbana grazie alla tecnologia V2G. Grazie alla prova pratica che il ...

Nuova Leaf - la Nissan che si guida con un pedale solo arriverà in primavera. Look rinnovato e ProPilot a bordo : TENERIFE - La seconda generazione della Nissan Leaf II arriverà in primavera, l'auto giapponese che detiene il primato di vettura a zero emissioni più venduta al mondo e che oggi...

Nuova Nissan Leaf - l'evoluzione continua" : Numeri significativi per la vettura che rappresenta l'evoluzione del veicolo elettrico a zero emissioni più venduto al mondo. Un fenomeno che, anche in questo caso, i numeri spiegano meglio di ogni ...

Nissan Leaf - tutte le sfumature della nuova berlina verde : Da zero a cento km/h in 7,9 secondi. Fino a 144 km/h di velocità. Autonomia che supera i 400 km, a seconda dell’uso. Esterni e interni completamente riprogettati, con un’attenzione spasmodica all’aerodinamica, ed elementi blu dentro e fuori, come la griglia anteriore e il paraurti, che segnalano il dna 100% elettrico della nuova Nissan Leaf. Sulle strade tortuose e affascinanti di Tenerife, Canarie, il gruppo nipponico ha presentato in anteprima ...