New York | la mela che canta | note di notte

Jaguar F-Pace - Al Salone di New York la sportiva SVR : La Jaguar ha scelto il Salone di New York per l'anteprima mondiale della F-Pace SVR. La Suv, della quale ancora non sono stati diffusi teaser, si posizionerà al vertice della gamma. stata progettata dal reparto Special Vehicle Operations (SVO) ma per il momento non sono stati forniti dati tecnici: è probabile che il propulsore sia il classico V8 5.0 Supercharged delle altre SVR a listino, ma niente è stata ancora confermato ufficialmente. Dalle ...

Volkswagen - A New York con un nuovo pick-up : La Volkswagen potrebbe lanciare un nuovo pick-up creato appositamente per il mercato americano. Oltre alla versione più sportiva della Atlas, infatti, la Casa tedesca potrebbe svelare al Salone di New York una tanto inedita quanto inattesa concept con cassone posteriore.Base modulare. Secondo le prime voci di corridoio il pick-up sarà basato sulla piattaforma modulare Mqb e non disporrà, come alcune concorrenti, di un telaio a longheroni. ...

Salone di New York - Svelate le Infiniti QX60 e QX80 Limited Edition : Al Salone di New York l'Infiniti presenterà QX60 e QX80 Limited Edition. Gli allestimenti puntano a offrire finiture e contenuti di alto livello, con personalizzazioni diversificate sui due modelli. I propulsori sono quelli benzina già noti sul mercato americano: il 3.5 V6 da 295 CV per la QX60 ed il V8 5.6 da 400 CV per la QX80.I dettagli della QX60 Limited Edition. La QX60 Limited Edition è caratterizzata da cerchi di lega da 20" e dalle ...

Juventus - Marchisio e il 'cuoricino' misterioso al New York City : TORINO - Claudio Marchisio ha un folto gruppo di seguaci sui social. Oltre a far lievitare i numeri dei suoi profili ufficiali, il fatto di avere così tanti tifosi al seguito non consente di 'laikkare'...

Il sentiero dei Tenement attraverso le specialità ebraiche a New York : L'ambizione è di creare una collezione di momenti cittadini, una piccola guida turistica, una cronaca dei miei tentativi di andare oltre la superficie, un quadro incompleto ma, si spera, coinvolgente ...

Nuova Toyota Corolla : sarà in anteprima al Salone di New York : ... compatibilità con lo standard Apple CarPlay, integrazione di Amazon Alexa, sistema Siri Eyes Free, funzioni di riconoscimento vocale, streaming audio con Bluetooth, informazioni meteo e infotraffico;...

«Ora vado a divertirmi a New York» : Michele Vanossi Da quando è nato il figlio Matteo , che oggi ha 4 anni, , il lavoro è passato un pò in secondo piano per Carlo Conti che afferma: «Non c'è cosa più bella e più importante della ...

New York : peggiora Illinois Tool Works : Aggressivo avvitamento per Illinois Tool Works , che tratta in perdita del 2,03% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice ...

NYC & Company e il sindaco De Blasio annunciano il record di 62.8 milioni di visitatori a New York City nel 2017 : "Dai più grandi spettacoli di Broadway fino alle più intime letture di poesie, il variegato panorama artistico di New York City- e gli artisti che lo creano - ci aiuta a costruire ponti importanti e ...

Centinaia di studenti italiani ancora bloccati a New York nella tempesta di neve : Sono ancora a New York nella tormenta i circa 200 studenti italiani bloccati da giorni negli Stati Uniti d’America per il maltempo che ha provocato la cancellazione di numerosi voli, compresi quelli per l’Italia sorprendendo alla partenza gli studenti e i professori tornati negli hotel e negli alberghi che li ospitavano. Oggi un primo gruppo di studenti accompagnati da personale diplomatico, dovrebbe imbarcarsi su un aereo in ...

Petrolio : a New York chiude in calo a 64 - 3 dlr : New York, 22 mar. (AdnKronos/Xin) – Il Petrolio chiude in calo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) ha chiuso in calo di 0,87 cents a 64,30 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 64,3 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

New York : peggiora Synchrony Financial : Ribasso scomposto per Synchrony Financial , che esibisce una perdita secca del 3,68% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'...

New York : 10 idee da segnarsi prima di partire : New York è uno di quei posti che si dovrebbe avere la fortuna di vedere più di una volta nella vita. Perché non contano i giorni passati a far le giravolte in Time Square o a Central Park. Ogni volta che si arriverà a casa, si avrà la sensazione di essersi persi qualcosa. Di non aver visto tutto quello che c'era da vedere. E la sensazione in effetti, non è poi così lontana dalla realtà, ...