Netflix non potrà concorrere a Cannes

Quest’anno i film di Netflix non potranno partecipare in concorso al festival di Cannes : Theirry Fremaux, direttore del festival di Cannes, la più importante rassegna cinematografica europea, ha detto che quest’anno i film prodotti dal servizio di streaming Netflix non potranno partecipare in concorso al festival, come invece era successo l’anno scorso. Nel 2017 The post Quest’anno i film di Netflix non potranno partecipare in concorso al festival di Cannes appeared first on Il Post.

Un sogno chiamato Florida - intervista a Sean Baker : "Non girerò mai un film per Netflix" : ... sitcom dove umani interagiscono con pupazzi , n.d.r., , che è il tipo di prodotto che funzionerebbe meglio su una piattaforma di streaming che su un network tradizionale. Su questo mi trovo d'...

Netflix rivela i 10 film horror che la gente non riesce a finire perché troppo spaventosi - : Nextflix ha inviato a Forbes la lista dei dici film horror che sarebbero 'troppo spaventosi da non riuscire a guardarli per intero' . Il servizio di streaming, per assemblare questa lista, ha osservato il momento in cui gli utenti hanno interrotto la pellicola, e sono entrati nella top 10 dei film più spaventosi di tutti, quelli che sono stati ...

Non è cambiato nulla. La gente guarda Netflix dalla tv e a malapena dal pc o dal tablet - : La TV, insomma, non viene superata da Netflix , e da altri servizi di streaming concorrenti, aggiungiamo noi, , ma viene trasformata: i contenuti li sceglie l'utente e non vengono stabiliti da terze ...

Netflix : "Il calcio? Non ci interessa". Avanti tutta sui contenuti originali : Focus dell'azienda americana dello streaming è investire in contenuti originali , per i quali Netflix spenderà 8 miliardi di dollari solo quest'anno , perché è su questo terreno, ha sottolineato ...

OnePlus 5 e 5T supportano ora la modalità HD di Netflix - ma non è così facile avere l’update : OnePlus aggiunge il supporto per la visualizzazione in HD su Netflix per OnePlus 5 e OnePlus 5T, ma per poterlo ottenere dovrete spedire il vostro smartphone presso il produttore. L'articolo OnePlus 5 e 5T supportano ora la modalità HD di Netflix, ma non è così facile avere l’update è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Duncan Jones : 'Dopo Mute non realizzerò film solo per Netflix' : Duncan ha infine spiegato che il suo obiettivo è dividersi tra lungometraggi che diano spazio alla sua creatività, realizzabili proprio grazie ai servizi di streaming, e altri sostenuti dagli studios,...

Forse non sapete che su Netflix ci sono questi film : La distribuzione cinematografica oggi ha raggiunto livelli sorprendenti di capillarità. Oltre al cinema, dove storicamente debutta ogni lungometraggio, sono davvero tante le finestre attraverso cui ...

Olimpiadi invernali - la storia di Redmond Gerard : l’oro che non ha sentito la sveglia perché guardava una serie su Netflix : È la pratica di chi non riesce a smettere di guardare una serie televisiva, si chiama binge watching e rischiava di costare la medaglia d’oro olimpica a Redmond Gerard. Il diciassettenne americano, trionfatore nello snowboard slopestyle a Pyeongchang, primo millennials a vincere una medaglia ai Giochi invernali e più giovane statunitense a riuscirci dal 1928, stava per perdere tutto per colpa di Netflix. La notte prima della sua gara, si è ...

Netflix - binge watching la prima volta non si scorda : Subito al sodo, l’uso di Netflix è sempre più immersivo: secondo i dati forniti dal colosso dello streaming online per gli italiani la prima volta in cui ci dedichiamo ad una serie tv in un’immersione totale, in puro binge watching, parte cinque giorni dopo che è scattato l’abbonamento. Un’amore, nel più puro stile San Valentino, che parte da subito, mentre nel resto del mondo ci voglino circa 12 giorni prima di darci ...

Non c’è bisogno di presentazioni con David Letterman arriva su Netflix : David Letterman abbandona la pensione e torna sulle scene con Non c’è bisogno di presentazioni con David Letterman, una serie originale Netflix in 6 episodi di un’ora ciascuno. Il primo episodio debutterà Venerdì 12 Gennaio 2018 e i seguenti si succederanno mensilmente da Febbraio a Giugno. In ogni puntata Letterman incontrerà personaggi straordinari e influenti del calibro di George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey, ...

Catalogo Netflix febbraio 2018 : le serie tv e i film da non perdere : film Netflix Italia febbraio 2018 Ecco le produzioni cinematografiche originali Netflix disponibili sulla piattaforma streaming da febbraio. Il rituale , 9 febbraio, Se ci conoscessimo oggi , 9 ...

“Bright” non è piaciuto ai critici - ma Netflix se ne frega : Sembra sia andato benissimo nonostante le stroncature, ma visto che i dati della società rimangono riservati non tutti ne sono convinti The post “Bright” non è piaciuto ai critici, ma Netflix se ne frega appeared first on Il Post.

Il produttore della serie Netflix di Castlevania spiega perché la serie non è in live action : La prima stagione di Castlevania è stata accolta con buoni risultati su Netflix lo scorso anno, riporta Mynintendonews.Infatti come possiamo vedere, la serie ha ottenuto un rinnovo per una seconda stagione, e ora possiamo sentire le parole del produttore dello show, Adi Shankar, sul perchè non vi è stato un adattamento in live action."Un live action non era necessariamente la cosa giusta", e ancora "La star di Castlevania è Castlevania prima di ...