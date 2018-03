Netflix fuori dal Festival di Cannes 2018 La piattaforma streaming bandita dalla

Netflix non funziona - «panico» in Rete : il servizio tv streaming fuoriuso in diversi Paesi : Netflix, il servizio tv in streaming, è andato fuoriuso stasera in diversi Paesi, fra cui l'Italia. Immediatamente centinaia di utenti, "orfani" del servizio, si sono riversati...

Netflix non funziona - 'panico' in Rete : il servizio tv streaming fuoriuso in diversi Paesi : Netflix, il servizio tv in streaming, è andato fuoriuso stasera in diversi Paesi, fra cui l'Italia. Immediatamente centinaia di utenti, 'orfani' del servizio, si sono riversati sui social network, e l'hashtag #Netflixdown è ...

Netflix down - la piattaforma di streaming per la prima volta fuori uso : In rete si moltiplicano le segnalazioni: Netflix non funziona. Il colosso della tv in streaming per la prima volta nella sua storia incappa in un problema che sembra di non immediata soluzione. Solo un paio di giorni fa era arrivata la notizia che la piattaforma aveva fatto il pieno di ...