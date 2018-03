Nell’Europa dell’Est ha nevicato arancione

wired

(Di lunedì 26 marzo 2018) È un fenomeno raro e di straordinario impatto visivo quello avvenuto negli scorsi giorni in Europa dell’Est: in un’area sterminata che va dalla Bulgaria alla Russia, è caduta nevea causa dell’alto contenuto di sabbia sollevata e trasportata da una tempesta nel deserto del Sahara. La sabbia è arrivata in alti strati dell’atmosfera, ed è stata poi riversata al suolo mischiata alla neve. È un fenomeno che si verifica in media ogni cinque anni, ma questo marzo, come testimoniato da molti sciatori, è stato particolarmente intenso. Date un’occhiata alle immagini raccolte nella nostra gallery qui in alto per godere appieno di questo spettacolo della natura. Nell’Europa dell’Est haWired.