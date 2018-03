Nel 2028 alla scoperta degli Esopianeti con Ariel

Medici di famiglia - 45mila in meno in 5 anni/ Oltre 80 mila in pensione Nel 2028 - Fimmg accusa i partiti : "45mila Medici in meno in 5 anni": l'allarme lanciato dalle organizzazioni sindacati sulla base dei dati del pensionamento. In 14 milioni di italiani senza medico di base.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 18:45:00 GMT)