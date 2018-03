NBA | tutti contro Carmelo Anthony | ma coach Donovan lo difende

NBA - allarme Golden State Warriors : Thompson - Durant e Curry tutti fuori per infortunio : Ma in un sport come il nostro certi infortuni possono succedere: sarebbe potuta andare peggio per tutti e tre".

NBA - 'Hayward quest'anno non torna' - dice coach Stevens. Ma non tutti ci credono : ... in un blando allenamento " per scatenare un autentico putiferio nel mondo NBA. Al video, infatti, lo stesso giocatore sul proprio account Twitter ha aggiunto un criptico messaggio: "Pazienza. Un ...

NBA - DeMar DeRozan è depresso? 'Sono sensazioni che provano tutti - anche noi siamo umani' : Un'apertura non da poco in un mondo in cui gli atleti tendono ad apparire indistruttibili, impenetrabili. "È una sensazione reale. Questo è il motivo per cui rispetto tutte le persone con cui mi ...

NBA - Kobe Bryant : 'Giocare ai Lakers non è per tutti : qui c'è pressione - qui conta solo vincere' : Con l'All-Star Weekend nella sua città " quella che lo ha adottato e che lui ha orgogliosamente rappresentato per due lunghi decenni nella NBA " Kobe Bryant non poteva non recitare un ruolo da ...

Tutti i numeri dell’All-Star Game NBA : ecco a quanto ammontano i premi : L'NBA ha stanziato premi in denaro per i giocatori delle due squadre, ma una parte andrà in beneficenza L'articolo Tutti i numeri dell’All-Star Game NBA: ecco a quanto ammontano i premi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NBA - solo su skysport.it il ritiro della maglia di Paul Pierce in streaming aperto a tutti : Tutto per l'impegno che ho messo in questo sport: ci ho messo tutto me stesso per essere un vincente. Per quel motivo ho pianto così tanto: per tutti i sacrifici che ho fatto per essere uno dei ...

Inedito video di God of War sorprende tutti durante una partita NBA : Sembra che Sony stia correndo veloce sul marketing di God of War, dato che ieri un breve video Inedito del gioco è stato proiettato durante una partita dell'NBA a Oakland, sorprendendo praticamente tutti. Ciò che ha reso l'esperienza piuttosto speciale è che il video è stato visualizzato direttamente sul campo, davvero fantastico, che mostra l'ambientazione innevata. https://www.youtube.com/watch?v=jaX_2QkZqMc Questa non è la prima trovata ...

NBA - Mirotic saluta i Bulls e passa ai Pelicans : 'Erano tutti dalla parte di Portis' : Alla fine Chicago e New Orleans hanno raggiunto un accordo: Nikola Mirotic ha lasciato i Bulls diretto in Louisiana in cambio di Omer Asik , 25 milioni garantiti fino al 2019-20, , Jameer Nelson, Tony ...

NBA - Danilo Gallinari al rientro : 'Sto bene - la partenza di Griffin ha spiazzato tutti' : "Sto bene, decisamente meglio rispetto al primo rientro dall'infortunio". Per un giocatore che ha fatto tanta fatica a risolvere il problema al gluteo questa era la migliore delle notizie. Danilo ...