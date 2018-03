NBA | OKC perde ancora contro Portland | i Blazers si tengono stretto il 3° posto

NBA - la tripla di Morris condanna OKC : Boston rimonta 6 punti in 20 secondi : Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 100-99 IL TABELLINO Nella storia della NBA, quando una squadra è arrivata agli ultimi 20 secondi di partita con 5 o più punti di vantaggio ha finito per vincere la ...

NBA - risultati della notte : OKC batte L.A. - Toronto fa 11 in fila - Warriors ko in casa senza stelle : Oklahoma City Thunder- L.A. Clippers 121-113 IL TABELLINO Il successo di OKC sugli L.A. Clippers ha due volti, uno noto e uno insospettabile. Il primo è ovviamente quello di Russell Westbrook, che ...

NBA 2018 : Houston inguaia San Antonio - Lillard e Westbrook trascinano Portland e OKC : Il piatto forte della notte NBA era il derby texano tra Houston e San Antonio , confronto vinto abbastanza facilmente dai Rockets, 109-93. La squadra di Mike D’Antoni ha infatti controllato il match sin dall’avvio, spingendo sull’acceleratore in maniera definitiva nel terzo periodo, quando si è attivato James Harden, autore di 16 dei suoi 28 punti totali nel parziale di 16-4 che ha spaccato l’incontro, prima di accomodarsi ...

NBA - ciclone Westbrook : Okc batte e sorpassa San Antonio : Si fa sempre più serrata in Nba la lotta per un posto nei playoff. Nel turno di questa notte grande impresa di Oklahoma, che ha battuto 104-94 i San Antonio Spurs, scavalcandoli in classifica nella ...